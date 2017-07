Марк Элмонд: отравленная любовь

Хедлайнер двадцать седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе" – британский певец Марк Элмонд. Рок-критик Артемий Троицкий восхищается неповторимым сочетанием музыкального драйва, маргинальной эстетики и классических ритмов современной эстрады в творчестве одного и того же исполнителя.

Элмонд – большой романтик, мастер изысканного китча, эксцентричный и эгоцентричный персонаж мировой рок-сцены. Поводом для экскурсии в его мир восторженной эйфории и эротических фантазий послужило то, что вышел красиво оформленный двойной альбом, сборник лучших песен Элмонда. Вот и решил я вспомнить всю его славную карьеру.

Началась эта карьера в 1980 году, когда возник дуэт Soft Cell, творческий союз Эдмонда с клавишником Дейвом Боллом. Тогда в 1981 году прогремел на весь мир первый хит Soft Cell, песня Tainted Love – первые позиции в чартах Великобритании, США и многих других стран. Короткая студийная версия этой песни имеется на первом альбоме Soft Cell, Non-Stop Erotic Cabaret, а мы познакомимся с более редкой и очень длинной версией этой песни, которая совмещена с еще одной композицией – Where Did Our Love Go. Эта версия вышла в свое время на танцевальном макси-сингле Soft Cell. Итак, "Отравленная любовь и Куда наша любовь ушла".

Отравленная любовь, которая куда-то ушла

В 1983 году дуэт Soft Cell развалился, оставив поклонникам в утешение еще один альбом, "Последний день Содома". Вскоре у Марка Элмонда появилась новая группа, которую он назвал Marc & The Mambas. Мамбы – это такие маленькие ядовитые черные змеи. Существовала эта группа с 1982 по 1984 год, помимо Марка Элмонда ее основными участниками были Энни Хоган и Мэт Джонсон. Джонсон – тоже знаменитый музыкант, более известный под псевдонимом The The. Звучание "Марка с Мамбами" было акустическим, в противоположность компьютерным Soft Cell, но по настроению это – то же "темное кабаре" с элементами садомазохизма и бог его знает какой еще сексуальной экзотики. Marc & The Mambas выпустили два альбома; второй – 1983 года – называется Torment and Toreros, "Мучения и тореадоры". Вот композиция Black Heart, "Черное сердце".

Черные сердца Марка и маленьких ядовитых змей

Marc & The Mambas тоже просуществовали недолго, и у Элмонда начался долгий период сольных приключений. Он записал много альбомов, на всех у нас нет возможности остановиться, поэтому предлагаю вам познакомиться с какими-то отдельными яркими эпизодами карьеры этого исполнителя. Альбом Enchanted, "Очарованный", 1990 года, песня A Lover Spurned, "Отвергнутый любовник". Я сказал "отвергнутый любовник", потому что любовниц у Марка Элмонда, скорее всего, не было. Обложку "Очарованного" оформили знаменитые французские китч-живописцы Пьер и Жиль.

Следующий сольный альбом Элмонда, с которым мы познакомимся, – это Fantastic Star, "Фантастическая звезда", работа 1996 года. Записывал он его с продюсером Нилом Эксом, гитаристом из группы Sigue Sigue Sputnik, и альбом имеет приличный рок-н-ролльный уклон.

Позже, уже в 10-е годы нового века, Элмонд продолжал записывать в среднем по альбому в год, иногда даже больше. Один из самых известных его альбомов того времени называется "Варьете". В 2010 году вышла эта пластинка, представлю вам заглавную песню – Variety. Кабаретно-балаганный, даже немного цирковой стиль позднего Элмонда в ней ощущается особенно явственно.

В мае-июне 1993 года состоялись первые российские гастроли Марка Элмонда, и выступления этого артиста имели бешеный успех. Впрочем, любовь оказалась взаимной – Элмонд, что называется, прикипел сердцем к России, обзавелся знакомыми и друзьями. Россию он полюбил не на шутку – в отличие от многих западных артистов, для которых Россия – не более чем возможность сорвать шальные гонорары.

Первым Элмонда в Россию привез ваш покорный слуга при поддержке Британского совета. Марк выступал в камерном ключе вдвоем с аккомпаниатором на рояле – тем не менее, исполнил все свои известные песни. Концерт прошел в московском Театре оперетты, поскольку, как мне кажется, этот слегка декадентский, аляповатый зал, исторический декор лучше всего подходил стилю артиста.

После этого Элмонд стал навещать нашу страну довольно часто. Он пел дуэтом с Людмилой Зыкиной, увлекся творчеством Александра Вертинского. Позже выпустил альбом "Сердце на снегу", состоящий из кавер-версий русских песен, в основном на английском языке, а также альбом "Орфей в изгнании" с песнями Вадима Козина, знаменитого советского певца 1920–30-х годов, который стал узником ГУЛАГа и там, на Колыме, и скончался. Кстати, Козин тоже был геем. Альбом этот Элмонд записал вместе с Оркестром России под управлением Анатолия Соболева. Представлю вам трек с одного из последних альбомов весьма плодовитого Марка Элмонда; альбом называется "Танцующий маркиз", и заглавную его песню The Dancing Marquis мы и послушаем.

Марк Элмонд жив и здоров, хотя и пережил несколько лет тому назад мотоциклетную аварию, продолжает записывать пластинки.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 27):

1. Marissa Nadler (USA). Katie I Know, LP Strangers

2. Xamanek (Chile). Gira, LP Y se fue la bolita

3. Klaus Johan Grobe (Switzerland). Wo Sind, LP Spagat der Liebe

4. Myra Davies (Canada/Germany). Golddress, LP Sirens

5. Soft Cell (UK). Tainted Love/Where Did Our Love Go. LP Hits and Pieces: The Best of Marc Almond and Soft Cell

6. Marc & The Mambas (UK). Black Heart, LP Torment and Toreros

7. Marc Almond (UK). A Lover Spurned, LP Enchanted

8. Marc Almond (UK). The Idol, LP Fantastic Star

9. Marc Almond (UK). Variety, LP Variete

10. Marc Almond (UK). The Dancing Marquis. LP The Dancing Marquis

11. Voxtra (Italy/Albania/Belgium/Finland/Madagaskar). Rangavola, LP The Encounter of Vocal Heritage