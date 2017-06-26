Дуров, ФСБ и Telegram

Террористы использовали мессенджер Telegram при подготовки взрыва в метро Санкт-Петербурга. Такова версия ФСБ. В результате теракта погибли 16 человек. Роскомнадзор угрожает заблокировать «Телеграм», утверждая, что основатель мессенджера Павел Дуров отказывается предоставлять ключи для дешифровки информации.

​Мои гости: журналист и эксперт Ирек Муртазин, глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, общественный деятель и популярный блогер Антон Носик, разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков (Гоблин).