В Белом Доме решают, какой должна быть встреча Трампа с Путиным

Одна из главных интриг предстоящего саммита G20 в Германии - состоится ли встреча Трампа с Путиным, и если да, то в каком формате. Ни Кремль, ни Белый дом пока официально не подтвердили договоренности о личных переговорах двух президентов. Более-менее очевидно, что Путин хотел бы встретиться с Трампом, о чем сам он неоднократно говорил. В случае же с американским лидером не все так однозначно.

Как пишет сегодня Associated Press, сам президент США - по данным источников агентства - буквально "жаждет" встречи с Путиным, причем не где-то "на лестнице", как в последнее время встречался с Путиным Обама, а с соблюдением всех дипломатических формальностей - включая присутствие прессы, а возможно, и пресс-конференцию по итогам.

Этот подход, однако, встречает возражения со стороны многих сотрудников администрации, в том числе Совета по национальной безопасности. Представители этого ведомства и Госдепартамента полагают, что, если уж вообще встречаться с Путиным, следует ограничиться полуформальной короткой беседой, по образцу тех, которые проводил с Путиным Обама. Причина очевидна - обеспокоенность ведущимся расследованием вмешательства Москвы в выборы в Соединенных Штатах. Сторонники этой линии опасаются, что слишком широкие жесты Трампа в отношении Путина могут быть восприняты как косвенное доказательство пресловутого взаимодействия штаба Трампа и России, свидетельств которого пока не было представлено.

Кроме того, сторонники взвешенного подхода опасаются, что Трамп может выступить с каким-либо необдуманным заявлением или же окажется введенным Путиным в заблуждение по какому-то вопросу. Те же, кто выступает за личную встречу, указывают на высокие качества Трампа как бизнесмена, умеющего добиваться успеха в том числе и на сложных переговорах.

AP цитирует профессора Нину Хрущеву, которая считает, что Трамп находится в цугцванге - он не может быть слишком "добр" к Путину (ибо это сразу оживит подозрения в сговоре), но не может позволить себе и откровенной враждебности, что сразу поставит крест на его предвыборных обещаниях добиться "выгодной сделки" с Россией.

Есть и опасения того, что подчеркнуто дружеский характер встречи может подтолкнуть Конгресс, гораздо более скептически настроенный по отношению к Москве, чем Белый дом, к принятию законопроекта о санкциях против России, который, будучи принятым Сенатом, пока "увяз" в Палате представителей.

Прокомментировал возможную встречу и Дмитрий Песков, сказавший в понедельник, что Трамп и Путин будут "в одно время на одном мероприятии", и это, естественно, повышает шансы на личную встречу.

Мнение российского профессора-американиста Ивана Куриллы приводит BFM:

Отношения с Россией становятся для Трампа важным фактором для собственного выживания, ему надо доказать, показать каким-то образом собственным избирателям, что отношения с Россией деловые и что он может в этом направлении продвинуться. Трампа с самого начала преследуют обвинения в том, что он то ли вообще русский агент, то ли использовал российскую помощь, чтобы его избрали. Все ждут от него уступок по отношению к России как плату за эту российскую помощь. Позиция тех, кто его отговаривает, в том, что лучше вообще не встречаться, чтобы не провоцировать дальнейшие обвинения. Трампу важно не только встретиться, но и добиться каких-то серьезных выигрышей для США.

Несмотря на то, что так называемый Russiagate продолжает оставаться в центре внимания прессы и Конгресса, наблюдатели отмечают, что общественное мнение в США понемногу начинает уставать от истории с расследованием российского вмешательства, особенно если учесть, что далеко не все публикации СМИ об этом деле впоследствии были подтверждены фактами (последний пример - CNN была вынуждена удалить свое расследование о связях с Россией одного из советников Трампа, поскольку изложенные в нем соображения не были подтвержены). Согласно последнему опросу Harvard-Harris, 56 процентов избирателей считают, что внимание Конгресса и СМИ должно наконец обратиться к другим вопросам, прежде всего внутриполитическим. При этом большинство избирателей поддерживают само "российское расследование", которое ведет специальный прокурор Боб Мюллер.