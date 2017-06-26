Петербург: начался суд по делу о возбуждении ненависти к власти

В Санкт-Петербурге Красногвардейский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 44-летнего уроженца Кисловодска Владимира Тимошенко, которого обвиняют в возбуждении ненависти к социальной группе "служащие учреждений и институтов государственной власти". Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов, представляющий интересы подсудимого.

По версии следствия, в январе 2015 года Тимошенко, находясь в колонии Новгородской области, надиктовал своей невесте по телефону и попросил опубликовать с его страницы "ВКонтакте" текст о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и ее президенте.

Адвокат сообщил, что свою вину подзащитный не признал. По оценке Черкасова, представители власти не являются социальной группой в контексте статей Уголовного кодекса. Владимир Тимошенко не должен быть наказан в уголовном порядке за выражение мнения в интернете, как бы его позиция кому бы то ни было не нравилась, подчеркнул юрист.