Еще один московский снос

Пока Москва готовится к "реновации", снос исторических построек идет своим, привычным уже чередом.

Мария Стрельцова

Ночью практически под мои окна подогнали тяжёлую технику и начинают ломать очередное конструктивистское здание - ДК Серафимовича.

Разрешительных документов у демонтажников нет, но застройщик надеется успеть быстро снести, а затем заплатить штраф, который несравним с "интересом" от последующего возведения многоэтажного здания.

Люди пытаются не пускать технику, но, судя по всему, всё это бесполезно.

Ощущение, что присутствую при убийстве. Пойду хоть молча постою там с ними.

Очень прошу перепостов. Если сюда днём и ночью будут приезжать люди и хоть как-то оттянут снос, есть шанс, что снос остановят "сверху".

Здесь и здесь можно найти видео того, что происходило в понедельник утром. Здесь - фотографии. Днем снос был приостановлен после протестов активистов и местных жителей. Затем вновь возобновился.

Anastasia Sivitskaya

Снос в Среднем Тишинском возобновлен. Несколько репортажей на 16.00

Об истории здания - в сообществе "Архнадзор":

Долгое время здание ДК было культурным центром Тишинки.До последнего времени в нем работал переживший пожар театр "Школа современной пьесы" (Актеры театра шокированы новостью о его сносе. Реплика Ирины Алферовой: https://youtu.be/-S7jp4O5zRs). В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки (от Л. Орловой до А. Меня).

Более 800 граждан микрорайона Пресни подписали коллективное обращение против планируемого сноса, поддержанное Союзом архитекторов России.

И на сайте Союза московских архитекторов:

В 1970 году в ДК им. А.С. Серафимовича был основан известный во всем мире детский танцевальный коллектив «Калинка» им. А.Н. Филиппова. Неоднократно проводился московский фестиваль самодеятельного хорового искусства «Хоровая весна». Работал киноклуб, где показывались старые ленты и шедевры мирового кино. Прошли премьеры фильмов «Асса» (реж. C.С. Говорухин), «Маленькая Вера» (реж. В.В. Пичул) с участием их творческих коллективов. Здесь устраивались творческие встречи с Л. Орловой, Ф. Раневской, В. Высоцким, В. Лановым, А.Джигарханьяном и другими легендарными личностями и известными артистами.

В 1987 году ДК вошел в число лучших домов культуры в центре Москвы. Здесь состоялась первая встреча Русской Церкви с представителями предприятий «оборонки» во время празднования 1000-летия крещения Руси. В 1988 году в ДК им. А.С. Серафимовича прошла встреча с иерархами Русской Церкви во главе с митрополитом Кириллом. В 1989 и 1990 годах здесь неоднократно выступал со своими проповедями А. Мень. В.Л. Махнач – русский историк и православный просветитель, искусствовед (историк русской архитектуры) прочитал здесь цикл лекций по истории России и Русской Церкви. В ДК работал Польский Центр информации и культуры в СССР во главе с С. Микульским. Проводились встречи с классиком польского кино, режиссером Анджеем Вайдой. Здесь работал первый в нашей стране «Орден милосердия и социальной защиты». Регулярно проводились интереснейшие острые выпуски популярной программы «Взгляд» (А. Любимов, А. Политковский, А. Боровик). Проходили вечера памяти В. Высоцкого, А. Меня, Д. Андреева, А. Галича.

Причина сноса - если верить сообщениям СМИ - вполне банальна. Пишет "Медиазона":

«Ведомости» в апреле писали, что на месте ДК компания «Дон-Строй» собирается возвести жилой комплекс. Представитель компании тогда не прокомментировал изданию эту информацию.