"Мемориал" признал журналиста Николая Семену политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал дело уголовное преследование журналиста сайта "Крым.Реалии" (проекта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Николая Семены политически мотивированным и потребовал прекратить дело в отношении него. Об этом сообщается на сайте организации.

Дело в отношении Николая Семены было возбуждено весной 2016 года. По версии обвинения, в статье о блокаде Крыма журналист призывал к нарушению территориальной целостности России. Семене грозит до 5 лет лишения свободы. Журналист не признает вины и неоднократно заявлял, что реализовывал свое право на "свободное выражение мнения".

Соединенные Штаты, Евросоюз, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму.

