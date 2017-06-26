В штате Арканзас пойман заключённый, бежавший из тюрьмы 32 года назад

Полиция штата Арканзас заявила о поимке осуждённого, который сумел бежать из тюрьмы 32 года назад. Информацию о беглеце предоставил полиции человек, который встречался с осуждённым через пять лет после побега.

Государственный департамент исправительных учреждений сообщил, что 60-летний Стивен Дишман был арестован в минувшее воскресенье в своем доме в Спрингдэйле, на северо-западе Арканзаса.

Представитель полиции штата Арканзас сообщила, что осведомитель в минувшие выходные дни информировал полицию о месте пребывания Дишмана. Благодаря этой информаци, сообщает "Ассошиэйтед пресс", задержание было проведено без инцидентов. Полиция проводит опросы лиц, которые, возможно, знали Дишмана под другим именем.

Стивен Дишман отбывал 7-летний срок наказания за хищение собственности и кражу со взломом. Он бежал из тюрьмы в мае 1985 года. Чем он занимался все минувшие годы, пока не сообщается.