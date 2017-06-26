На президентских выборах в Монголии победитель не определен

В ходе состоявшихся в Монголии в понедельник президентских выборов победитель не определен. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия утром во вторник.

Сообщается, что кандидат-популист, бывший мастер восточных единоборств, Халтмаа Баттулг от оппозиционной Демократической партии, получил большинство голосов, но не смог набрать необходимых 50 процентов для избрания. В связи с этим в течение двух недель должен пройти второй тур.

Пока идет подсчет голосов ЦИК не смог сообщить, кто из других кандидатов, например, спикер парламента (Великого народного хурала) Миеэгомбын Энхболд от правящей Монгольской народной партии или Сайнхуугийн Ганбаатар от отколовшейся от неё монгольской Народно-революционной партии (МНРП), занял второе место и выйдет во второй тур.