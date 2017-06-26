На выборах в парламент Албании лидирует Соцпартия

Албанская социалистическая партия (АСП), возглавляемая премьер-министром Эди Рамой, получит 73 из 140 мест в парламенте. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Албании. После подсчета более 53 процентов бюллетеней второе и третье места занимают оппозиционные: Демократическая партия Албании Люльзима Баши (43 мандата) и "Социалистическое движение за интеграцию" Петрита Васили (19). Также в парламент проходит Партия за справедливость, интеграцию и единство Шпетима Идризи, которая получила 4 мандата. С одним мандатом в высший законодательный орган проходит Социал-демократическая партия Албании Скендера Джинуши.

Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ уже высоко оценила проведение парламентских выборов в Албании. В БДИПЧ заявили, что парламентские выборы в Албании прошли при соблюдении основных прав и свобод участников избирательной кампании, однако доверие общественности к избирательному процессу могло быть подорвано из-за регулярных утверждений о подкупе голосов и давлении на электорат.

Состоявшиеся выборы в парламент стали девятыми с 1990 года, когда в Албании была введена многопартийная система.