Суд по иску "Роснефти" арестовал активы АФК "Система" в МТС

Акционерная финансовая корпорация "Система" сообщила об аресте части своих активов по иску государственной компании "Роснефть". Под арест попали около 30 процентов акций мобильного оператора МТС, а также активы сети клиник "Медси" и 90 процентов акций поставщика электроэнергии БЭСК. "Система" намерена обжаловать решение суда.

"Роснефть" требует от "Системы" около 170 миллиардов рублей за ущерб от управления компанией "Башнефть". Иск был подан в мае 2017 года.

Половина акций "Башнефти" принадлежала "Системе" до возбуждения уголовного дела в отношении главы корпорации Владимира Евтушенкова. После того как "Система" отказалась от этих активов в пользу государства, это дело было прекращено. Позднее "Башнефть" была продана "Роснефти" за 330 миллиардов рублей. Власти назвали эту сделку "приватизацией".