Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба МИД России.



Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием кризиса в Сирии, и усиление борьбы с террористичекими группировками.

Лавров призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов». Государственный департамент США пока не комментировал состоявшийся разговор.

Нынешний разговор между главами двух внешнеполитических ведомств – второй менее чем за неделю. Контакты Лаврова и Тиллерсона проходят на фоне ухудшающихся двусторонних отношений.

Российская сторона на прошлой неделе резко прервала переговоры с высокопоставленным представителем США – после объявления Вашингтоном новых санкций против России.