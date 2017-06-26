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Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в Вашингтоне, 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба МИД России.

Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием кризиса в Сирии, и усиление борьбы с террористичекими группировками.

Лавров призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов». Государственный департамент США пока не комментировал состоявшийся разговор.

Нынешний разговор между главами двух внешнеполитических ведомств – второй менее чем за неделю. Контакты Лаврова и Тиллерсона проходят на фоне ухудшающихся двусторонних отношений.

Российская сторона на прошлой неделе резко прервала переговоры с высокопоставленным представителем США – после объявления Вашингтоном новых санкций против России.

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