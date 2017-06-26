ФАС возбудила дела о монопольно высоких ценах в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении компаний "Бургер Кинг", "Шоколадница" и "Му-Му" – в связи с завышением цен на продаваемые в аэропортах продукты. Речь идёт о нарушениях антимонопольного законодательства в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово".

По данным ФАС, цены на продукцию компаний в аэропортах значительно превышают цены на ту же самую продукцию в торговых точках компаний в Москве и Московской области.

Поводом для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства стали обращения граждан, сообщается на сайте Антимонопольной службы.