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ФАС возбудила дела о монопольно высоких ценах в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении компаний "Бургер Кинг", "Шоколадница" и "Му-Му" – в связи с завышением цен на продаваемые в аэропортах продукты. Речь идёт о нарушениях антимонопольного законодательства в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово".

По данным ФАС, цены на продукцию компаний в аэропортах значительно превышают цены на ту же самую продукцию в торговых точках компаний в Москве и Московской области.

Поводом для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства стали обращения граждан, сообщается на сайте Антимонопольной службы.

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