ФАС возбудила дела о монопольно высоких ценах в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении компаний "Бургер Кинг", "Шоколадница" и "Му-Му" – в связи с завышением цен на продаваемые в аэропортах продукты. Речь идёт о нарушениях антимонопольного законодательства в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово".
По данным ФАС, цены на продукцию компаний в аэропортах значительно превышают цены на ту же самую продукцию в торговых точках компаний в Москве и Московской области.
Поводом для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства стали обращения граждан, сообщается на сайте Антимонопольной службы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.