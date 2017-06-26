TIME: Навальный – один из 25 самых влиятельных людей в интернете

Алексей Навальный вошел в список 25-ти самых влиятельных людей в интернете, составленный американским журналом Time. Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией, по оценкам журналистов, особенно преуспевает на своем YouTube канале, в публикациях которого разоблачает злоупотребления властью со стороны самых влиятельных политических деятелей в России.

Под фотографией Навального журнал помещает описание фигуры этого оппозиционного российского политика. В тексте, в частности, говорится, что в стране, где СМИ контролируются государством, "активист российской оппозиции использовал YouTube для разрушения информационной блокады Кремля. Его канал набрал более миллиона подписчиков, а видео, которые он публикует, о коррупции властей, вдохновили волну антиправительственных протестов в этом году", сообщает американский журнал Time.

Единственным политиком, кроме Навального, который вошел в список самых влиятельных людей в интернете, стал президент США Дональд Трамп.