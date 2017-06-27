Трампа в мире уважают меньше, чем Обаму - новый опрос в США

Новое анкетирование, выполненное социологической службой Pew Research, свидетельствует о резком ухудшении имиджа Соединенных Штатов за границей со времени прихода к власти Дональда Трампа.

На конец правления Обамы 64 процента респондентов за рубежом выразили доверие к американскому президенту, сегодня таковых насчитывается 22 процента. Почти три четверти опрошенных заявили о полном недоверии Трампу. 64 процента респондентов положительно оценивали Соединенные Штаты во время президенства Обамы, на настоящий момент их число понизилось до 49 процентов.

В сравнении с результами опроса, проведенного в последний год президентства Обамы, только в 2 из 37 стран рейтинг Трампа выше, чем у его предшественника, - в России и Израиле.

Высокомерный, нетерпимый, опасный — вот характеристика, которую дает Трампу заметное большинство респондентов. Только 25 процентов полагают, что Трамп по своей квалификации соответствуют занимаемой должности. В то же время 55 процентов считают его решительным руководителем, 39 процентов — харизматическим.

Наибольшее понижение рейтинга Америки произошло в союзнических странах Европы и Азии, а также среди соседей — Мексике и Канаде, причем в Мексике — с сорока девяти процентов до пяти. Число стран, в которых респонденты с пессимизмом смотрят на будущие отношения своей родины с Соединенными Штатами, вдвое больше, чем стран, настроенных в этом вопросе оптимистически.