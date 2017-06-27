В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб командир разведки

В Киеве в результате подрыва автомобиля во вторник утром был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, происшествие квалифицируется как террористический акт. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.





По предварительной информации "Украинской правды", погибший Максим Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве подтвердили гибель человека в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева и сообщили о травмировании женщины в результате разлета осколков.