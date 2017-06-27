Считают Сталина человеком

В начале этой недели возмутителями спокойствия оказались социологи "Левада-Центра".

Они опубликовали результаты опроса, сформулированного так: "НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ?"

В итоге на первом месте оказался Сталин, следом идут Пушкин, Путин, Ленин, Пётр Первый, Гагарин и так далее, замыкает список Михаил Сергеевич Горбачёв.

Разумеется, последовало множество очень эмоциональных откликов.

Кирилл Гончаров:

Посмотреть бы в глаза этим людям, и ткнуть лицом в архивы Мемориала. Позорище, конечно

Константин Эггерт:

За что боролись... Именно накануне краха СССР, в 70-е, пошла мода на портреты Сталина в кабинах грузовиков. Помним, чем кончилось.

Алексей Табалов:

Сегодня узнал, что по данным некоторых лавочек, которые себя называют социологическими службами, россияне поставили Сталина на первые места в рейтинге великих отечественных деятелей. Мне вот искренне жаль, что до сих пор не изобрели машину времени, а то бы я этих "россиян" с большим наслаждением вернул в 1937 год, чтобы наслаждались. "Боже, пропал дом" (с)

Кирилл Шулика:

Понятно, что в истории России Сталина уже не будет. Но люди, которые его положительно оценивают, его заслужили. В этом смысле плохо, что его не будет. Мне бы хотелось эти 38% отправить к Сталину, чтобы они писали друг на друга доносы. Собственно ровно этого людям и не хватает. Они ненавидят Ельцина за то, что он дал им возможность решать свою судьбу самим, а Сталина любят за то, что он решал все за них. Лагеря, кстати, это тоже способ решения. Ведь половина страны охраняла... В этом смысле 38% это даже мало, должно быть за 50%. Охранявшие и их потомки это крест России, его надо нести.

Наталья Пелевина:

В комментах несколько человек написали, что такие опросы-фейк, ну и результат фейк. У меня вопрос, вы правда думаете, что после многих лет промывания мозгов, в том числе по теме Сталина, наши граждане не способны именно так ответить? Вы живете в какой-то другой стране?

Антон Красовский:

Я все время говорю, что для системы это очень тревожный знак. Народ требует посадок и расстрелов, так называемой борьбы с коррупцией. Крови. И Путин или анти-Путин все идут на поводу у <осатаневшего> кровожадного народа. Посмотрите на бесконечные аресты и антикоррупционные митинги с уточками.

Александр Сотник:

Два маньяка и Пушкин - наше всё. Я же говорю - страна победивших извращенцев.

Соседство и правда курьёзное.

Ольга Маховская:

Думаю, Пушкин не Дантеса бы вызвал на дуэль после результатов рейтинга Левады...

Михаил Шнейдер:

По данным опроса Левада-центра, первую тройку выдающихся людей всех времен и народов составили Сталин, Путин и Пушкин.

Детская загадка: кто здесь лишний?

Николай Травкин:

Но Пушкин то чем провинился перед россиянами?!?

Ольга Ирисова:

Коллеги, призываю внимательнее обращаться к данными соцопросов. Сегодня в ленте уже не раз встретила публикации, в которых последний опрос Левады о выдающихся фигурах в истории интерпретируется в духе 'впервые в постсоветской истории России россияне назвали Сталина самой значимой фигурой' или 'Сталин впервые опередил Путина' и т.д. Нет и нет. В опросах 2012 г. Сталин занимал ту же первую строчку, а в сравнении с данными 2012 года в этом году он потерял 4%. А вот ВВП, наоборот, значительно укрепился в рейтинге, набрав на 12% больше, чем в 2012-ом. На повестке стоит не возвращение культа Сталина, а укрепление культа Путина.

Алексей Шабуров:

Тройка самых выдающихся россиян по версии жителей страны:

1. Сталин

2. Путин

3. Пушкин

То есть любят наши граждане, что их били посильнее, но при этом рассказывали что-нибудь возвышенное, желательно в стихах.

А также замечу, что в пятерке выдающихся нет ни одного, кто имел бы отношение к религии. Ни святых, ни патриархов. Что как бы говорит о том, что духовность и религия остаются на периферии общественного сознания.

А теперь словно многочисленным и искренним поклонникам товарища Сталина.

Станислав Яковлев:

Начинается, смотрю, очередное бурление, что Иосиф Виссарионович снова оказался у дорогих россиян первым в рейтинге величайших людей в русской истории.

Стесняюсь спросить, но вы действительно хотите сказать, что вне зависимости от личных оценок Вождя/Палача Народов, он в русской истории - ничтожество?

Ну-ну.

Дмитрий Аграновский:

СТАЛИН - ИМЯ РОССИИ!

А вообще по сумме очков 70 лет истории СССР уверенно и с большим отрывом превзошли всю остальную историю России и человечества. И это правильно.

Эрик Лобах:

А почему все обсуждают первое место в списке у Сталина? Собственно говоря, это и так было абсолютно понятно, это естетсвенно и об этом все знали.

Ибо, как сказал поэт (я) в своей поэме о Сталине:

"Я не знаю, кем был он, кем не был,

Не пойму, как он стал тем, кем стал он,

Но я знаю - достанет до неба

Ристалищное имя - Сталин".

и ещё там же:

"И она увлеклась, за усами

И в лице его, оспой изрытом,

Угадав отсвет тайны, лесами

И оврагами русскими скрытой".

Словом, Сталин действительно - вершина русской государственности и ключ к тайнам русской души и русского могущества, русского космоса и русских побед. Так что его первое место логично и естественно. Не понимаю - что тут обсуждать.

Вот чего бы я обсудил и что меня на самом месте удивляет - так это четвёртое место у Ленина. Ещё абсурдней второе место у Путина, но это естетсвенно для любого опроса в любой стране - актуального руководителя называют на автомате. Но Ленин на четвёртом!..

Нет, я не сторонник валить памятники Ленину и т.д., я к нему в общем спокойно отношусь, без особой неприязни: всё-таки это был руководитель России и т.д. Но кто его вообще помнит, собственно - и зачем о нём думать? Какое к лешему четвёртое место?! Это же нелепо и странно, чтоб он обогнал, скажем, Гагарина, Петра Первого и Менделеева с Ньютоном.

Глупости какие-то

Андрей Новиков-Ланской:

В имени Ленина есть что-то от лени, Елены, мягкость палатализации в самом звучании - нечто исходно женственное. В имени Сталина, напротив, явно слышится индоевропейский корень <*st>, один из самых устойчивых, где - та же уСТойчивость, стоять, становиться, ставить, стабильность, станция, статус, стан, стать, сторож, стержень, степень - в общем-то, почти все слова, где есть сочетание ST, очень древние и родственные, с общим значением фиксации места. Коллективное бессознательное считывает их сразу же. Это глубинный, языковой, матричный уровень - а дальше тоже глубокий, психоаналитический. Архетипический образ отца, Бога-отца, царя. Человек личностно может быть каким угодно, но если он попадает в этот архетип, если эта маска с ним срастается - не так важно, каков он на самом деле. Не важно, каким в реальности был Сталин - понятно, почему он неизбежно еще долго будет главным, номером один - он реализует главный архетип. За него все сказки придумают, всю мифологию оформят, а пугающая фактология хватающихся за голову либеральных историков никакого значения иметь не будет. Это может показаться грустной архаикой - но так работает культура. Хуже того - так работает человеческое сознание.

Сергей Худиев:

Обсуждают, что по данным опросов тов.Сталин набрал первое место по популярности, грят, десталинизировать надо. Другие говорят, что популярность тов.Сталина как раз и вызвана десталинизаторами. Ну, я не скажу, что вызвана — люди склонны поклоняться кровоядцам, такова уж падшая природа, вон Наполеон настолько обескровил Францию, что потом французы охотно выдавали дочек замуж за русских дезертиров. А с ним носятся как с национальным героем — хотя гениев и благодетелей человечества во Франции было полно.

Но что «десталинизаторы» у нас работают на сталинизацию — это несомненно. Вот с какой целью называть воспоминания о жертвах террора именно «бессмертный барак»? Зачем пародировать «бессмертный полк»? Какой этим может быть достигнут пропагандистский эффект? Абсолютное большинство сограждан чтит воинов, павших за Родину. Это вообще обычно и нормально — у англичан то же самое, и даже более сурово, погуглите charlie gilmour cenotaph. Это важный элемент переживания национальной общности и идентичности. Сложилась такая эмоционально насыщенная форма этого, как «бессмертный полк». Любые попытки пародировать, оспаривать, высмеивать и вообще как-либо уничижать бессмертный полк, вызовут неприязнь.

Хотите заставить сограждан полюбить, скажем, Бокассу? Нет ничего проще — покажите вашу враждебность «бессмертному полку» и скажите, кстати, что Бокасса был людоед. Люди проникнутся к Бокассе симпатией и сочтут, что раз такие люди, как вы, его злословят, он точно был чуткий и отзывчивый.

Это любовь очень часто бывает безответная — а высокомерное презрение и ненависть моментально вызывает ответные чувства. А дальше простой принцип «враг моего врага».

А так вообще люди без Бога будут склонны поклоняться идолам. Тут надо просто терпеливо разъяснять, что Вождь и Учитель у нас уже есть, и других нам не надо.

Павел Пряников:

Второй день многие пытаются разгадать феномен любви россиян к Сталину (повод дал опрос Левада-центра). А разгадка проста. При всех ужасах своего правления Сталин единственный из всех правителей России решился сломать крестьянскую общину, этот доисторический рудимент. Даже Ленин не решился, отступив от этой идеи в начале 1920-х (НЭП).

И десятки миллионов россиян получили социальный лифт, хлынув в города.

Простая статистика. В 1885 году в России было 11,6 млн. горожан. В 1914-м - 23,2 млн. За 30 лет увеличение в 2 раза, всего на 11,5 млн. человек.

А в 1940 году городское население СССР - 60,6 млн. человек, в 1956 году - 87 млн. За 40 лет рост - в 3,5 раза, на 54 млн. человек. В конце 1950-х доля городского населения сравнялась с долей крестьянства. За 40 лет страна пробежала такой путь, который в Европе страны проходили за два столетия.

И 90% россиян сегодня - потомки крестьян во 2-3 поколении, которым Сталин дал прогресс; буквально, подобно Моисею, вывел их за 40 лет из доисторического мрака. Вот и весь феномен любви к нему, называется "прагматизм".

(Люди, конечно, могут вслед за пропагандой повторять про Победу, порядок, сверхдержаву; но на самом деле всё проще)

PS Я ещё в 1980-е застал наставления деревенских мам и пап своим детям: "Всё отдам, чтобы ты уехал в город!" И ехали кем угодно, лишь бы из деревни - лимитчиком на ЗИЛ, милиционером. Ну а сейчас старая деревня совсем разъехалась.

А вот и новое стихотворение Юнны Мориц:

МНОГО СТАЛИНА НЕ НАДО

Никакого сталинизма больше не было в помине,

Он воскрес под ваши вопли, что Россия вам должна –

За разгром еврофашизма, где на подлой дармовщине

Вы так мудро выжидали, чем закончится война.

Никакого сталинизма больше не было в державе,

Он воскрес под ваши вопли, что Россия – оккупант.

За разгром еврофашизма – ваша злоба к нашей славе,

Вашей подлой дармовщины выжидательный талант.

Никакого сталинизма больше не было ни капли,

Он воскрес под ваши вопли, что Россия всем должна –

За разгром еврофашизма!.. Вы опять – на те же грабли?..

Много Сталина вам надо? Сколько? Цифра мне нужна!

Вашей подлой дармовщине сладок враг, исчадье ада,

Этот враг – всегда Россия, ей, конечно, стыд и срам –

За разгром еврофашизма!.. Много Сталина вам надо,

Но не надо нам так много, много Сталина, как вам!

Вашей подлой дармовщине нужен Сталин необъятный,

Нужен Сталин безразмерный, как страны моей вина

За разгром еврофашизма, за разгром, для вас бесплатный, –

Вы так мудро выжидали, чем закончится война!..

Захар Прилепин:

Собственно об этом было когда-то написано "Письмо товарищу Сталину".

Фёдор Мамаев пишет на сайте "История.РФ":

Похоже, пора публицистам ещё перестроечной закалки сменить пластинку и прекратить поминание Сталина при всяком удобном и неудобном случае. С момента смерти первого и последнего советского генералиссимуса прошло 64 года. Дольше, причём всего на год, правит лишь британская королева Елизавета II. В конце второго десятилетия XXI века в развитии России совершенно точно есть куда более определяющие факторы, чем наследие Иосифа Виссарионовича. И Владимир Путин не зря недавно призвал не демонизировать этого политического деятеля.

И ещё одно наблюдение вслед за цифрами «Левада-центра». Подавляющее большинство современных россиян привлекают исключительно исторические личности с отчётливо выраженной психологией победителя. Михаил Сергеевич Горбачёв занял почётное 20-е место, а, например, Николай II, Хрущёв и Ельцин и в двадцатку не попали.

Вывод отсюда один: в истории обычные граждане выбирают её позитивное начало, выделяя его из окружающих их «загадок», «тайн» и моря негатива. Именно к этому гласу народа, собственно, стоит и прислушаться.

А на "Свободной Прессе" результаты опроса комментирует политолог Александр Шатилов:

Сталин даже в самые либеральные перестроечные годы оставался довольно популярной личностью. И это несмотря на мощную информационную кампанию по развенчиванию роли генералиссимуса в истории. Если в СМИ речь заходила о Сталине, народу рассказывали почти исключительно о репрессиях тридцатых годов и о просчётах в начале Великой Отечественной войны. И всё равно социологические замеры показывали, что значительная часть общества оценивала роль Сталина, скорее, как положительную. Вот уже полвека в СССР, а затем и в России существует не удовлетворённый в полной мере запрос на «сильную руку», харизматичного, честного и жёсткого лидера страны. Когда в девяностых годах началась приватизация госимущества, популярность Сталина стала возрастать. С появлением Владимира Путина, у народа появилась некоторая альтернатива, поскольку президент представляет собой довольно харизматичного и эффективного политика.

Другое дело, что опрос «Левада-центра», возможно, некая лакмусовая бумажка, показывающая, что народ не в полной мере доволен политикой российского руководства в последние два-три года. Как внешней, так и внутренней. После решительных действий в ходе Крымской весны, после всплеска патриотического энтузиазма начинается период топтания на месте, мелких уступок Западу. Общество хочет изменений к лучшему, эффективной твёрдой линии в руководстве страной. Люди хотят чувствовать себя увереннее, чем сейчас, им нужна волевая власть. Отсюда и рост популярности Сталина, поскольку он ассоциируется именно с волевым руководителем, умеющим добиваться поставленных задач. Поэтому, на мой взгляд, власти стоит задуматься над результатами этих опросов.

Денис Драгунский:

Не устаю изумляться, какой народ странный, не исключая составителей опросников. В какое искалеченное сознание могла прийти мысль включить в список "выдающихся личностей" - политических деятелей? Память о которых прямо пропорциональна потокам человеческой крови? Спросят: а кого вы считаете самыми выдающимися личностями всех времен и народов? Отвечу: врачей. Тех, которые уменьшали страдания, продлевали жизнь, побеждали некогда смертельные болезни. Вакцинация. Асептика. Антибиотики. Рентген. Анестезия. Новые хирургические техники. Вот те, кто это изобрел и внедрил - на самом деле и есть выдающиеся личности в истории человечества. А не игроки на "большой шахматной доске" и тем более не кровопийцы. И даже не поэты, вы уж извините.

А вот ещё одна новость, напрямую связанная со Сталиным. Слово главному ньюсмейкеру в этой истории, адвокату Генри Резнику:

Из опроса Левада-Центра страна и мир узнали,что самым выдающимся человеком всех времён и народов россияне считают Сталина-тирана и душегуба. Не первый год, кстати-пять лет назад также. В 2008-м только Пушкину уступал. И объяснения тому, почему душегуб сейчас на пике популярности, уже даны вполне основательные. Большинство опрошенных — вовсе не сталинисты, сторонники массовых репрессий и ГУЛАГа. Сталин для, минимум, трёх последних поколений превратился в миф о сильном и мудром правителе. Его имя — персонифицированная форма общественной критики, недовольства нынешним положением вещей.

Но я о другом событии — локальном, мало кому известном. Примерно неделю назад в коридоре Московской государственной юридической академии (МГЮА), на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин». Мне об этом стало известно вчера, я не поверил и отпостился в ФБ: «если это не фейк — проверю в понедельник — выйду из профессорства в МГЮА и никогда не появлюсь в этом осквернённом здании».

Сейчас знаю точно: не фейк. Доска висит. Разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала,где она, некогда красовавшаяся на здании Высшей партийной школы, более полувека пылилась демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на XX и XXII съездах КПСС.

Теперь: почему не поверил. Представьте, мог допустить, с учётом нынешнего внутриполитического тренда, если бы нечто подобное появилось на здании (в цехе) какой-то фабрики или бывшего Наркомата — памятников индустриализации, проведённой на крови и костях крестьянства. Но в юридическом вузе?!

Первое, что сделал большевистский вождь — он похоронил право. Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности,депортации целых народов.

Традиции сталинской «социалистической законности» до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю.

P.S.

Общаясь с согражданами, наш Президент сказал, что «не нужно излишне демонизировать Сталина». Само выражение несколько озадачивает. То есть демонизировать, получается, можно — но не излишне. Как провести грань между допустимой и неприемлемой демонизацией? Но над разъяснениями трудиться не надо. Беса нельзя демонизировать. На то он и бес. Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина. Заигрались наверху для накачки электората с фигурой Иосифа Виссарионовича. А ведь в стране есть его наследники — потомки костоломов и вертухаев, они и воспитывались соответственно — в духе преклонения перед «светочем человечества», ненависти к свободе и демократии. И их немало. Больше,чем детей выживших жертв репрессий. «Восвояси уходит бронзовый, но лежат притаившись, гипсовые» (Галич). Да и не таятся уже, обнаруживаются даже среди юристов.

Андрей Архангельский:

как следует себя вести

Ксения Ларина:

Вот это называется нравственным законом внутри нас. Генри Маркович, спасибо вам.

Любовь Соболь:

Лучшие юристы России (Резник и Бевзенко) выступили против памятной таблички Сталину в МГЮА.

Карина Орлова:

Генри Маркович всегда был моим кумиром. Но все же, какой он крутой.

Да даже нет таких слов, чтобы описать, какой.

После всего, лет через 50, когда будут писать в исторических книгах про это позорище - про путиных, мизулиных, хаматовых, кадыровых, канделаки и симоньянов, напишут, что был вот великий адвокат и человек Генри Резник.

Да, позволить себе такое, очевидно, может только великий в своем деле человек. А праздная суета всегда будет челобитные путину писать.

Глеб Морев:

Казус с доской Сталину - идеальная картинка про наших чиновников.

Доска эта, пролежавшая полвека в подвале, была повешена в 1949 году - к 70-летию Сталина тогдашним начальством ВПШ, не знавшим как лучше отметиться в юбилейной программе, а потому высосавшей из пальца нелепый повод - какое-то рядовое выступление совсем еще не всесильного Сталина на секретарских курсах об итогах 13 съезда партии.

13 съезд партии самому Сталину был памятен тем, что на нем, по требованию Крупской, было прочитано так называемое завещание Ленина - "Письмо к съезду" со словами о том, что Сталин "слишком груб" и опасен. Делегаты решили оставить Сталина на посту генсека, обязав его "исправиться" и следить за собой, а само письмо Ленина стало одним из основных козырей оппозиции, изымалось при обысках и было опубликовано лишь после 20 съезда.

Ясно, что никаких приятных эмоций напоминание об этом юбиляру бы не доставило. Но, разумеется, Сталин эту идиотскую доску не видел.

Как видим, глупость, страсть к лизоблюдству и талант держать нос по ветру никуда из этих стен не выветрились и остались основными качествами сегодняшнего руководства юридической академии.

Николай Кононов:

Новость о том, что Генри Резник вышел из числа профессоров Юридической академии, ведь это учреждение повесило доску в память о выступлении в его стенах товарища Сталина в 1924 году, родила споры типа "демократы народу рты затыкают, а народ видит в Сталина героя, и поэтому нормально ставить ему памятники".

Срочно требуется ликбез. В обществе здорового человека суд признаёт репрессии, террор и убийства невинных преступлением, и государство законодательно утверждает эту точку зрения. И не ставит памятники преступникам. И называет их вслух не иначе как преступниками. Идеи любых госструктур в духе "давайте повесим доску Гитлеру, потому что при нём мы победили безработицу" — отклоняются.

Общество здорового человека предполагает, что если ты настолько тёмный, что не считаешь доказанного преступника преступником, — пожалуйста, вешай флаги у себя во дворе или ставь бюст в офисе своей компании (если работники терпят, значит, так им и надо). И ничего тебе за это не будет, потому что демократия.

В России же проблема в том, что Сталина, Ленина и других преступников не признали преступниками, а разные компоненты и узлы их машины террора не определили как террористические организации. И получается следующее: граждане не рвутся мемориализировать Сталина — если, конечно, не считать мемориализацией ношение идиотских маек и поклонение символике с кумиром в квартирах и на приусадебных участках. А вот госучреждения, тонко чувствуя дух времени, считают допустимым вешать доски и ставить памятники.

Если учесть, что дух времени в России источает примерно один человек, то что у нас выходит? Путин покрывает Сталина.

Ликбезу конец, России слава.

На сайте InLiberty большое эссе Александра Морозова:

Что будет дальше? Можно остановить ресталинизацию? Очевидно, что ответ не может быть связан с той или иной позицией нынешнего Кремля. Это иллюзия, что условный «Путин» может завтра дать команду изменить курс федеральных телеканалов и неосталинизм сразу исчезнет. Выдавливание неосталинизма в маргинальный дискурс возможно только как результат нового общественного консенсуса. Иногда наивно не понимают, что подобные меры в других государствах были прямо связаны со свободными выборами и парламентской демократией, поскольку только так может возникнуть тот более или менее легитимизированный консенсус, который открывает возможности для различных институциональных действий. Попросту говоря, надо сначала, чтобы граждане свободно проголосовали за условных социал-демократов и условных христианских демократов, в парламенте возникли бы «большая коалиция» и консенсус, поддержанный большинством избирателей, относительно «десталинизации». Только в такой конструкции появляется надежное основание для длительных действий, позволяющих поменять «исторический дизайн» от имени большинства. Вне такого консенсуса вы не сможете элиминировать из публичной речи различные формы апологии сталинизма. Иначе говоря, на нынешней стадии уже невозможно остановить ресталинизацию простым предъявлением «фактов ужаса» — они все уже предъявлены ранее. Она будет остановлена только в результате восстановления республики.