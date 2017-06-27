Тренер из Пскова попросил убежища в Эстонии после антивоенной акции

Псковский тренер по единоборствам, участник антикоррупционной акции 12 июня Михаил Петров покинул Россию из-за возможного преследования со стороны властей и попросил политического убежища в Эстонии. Об этом он рассказал изданию "Псковская губерния".

Error rendering VK.

Ранее несколько источников сообщили Петрову, что им заинтересовался отдел по защите конституционного строя местного управления ФСБ. Интерес, предположительно, связан с акцией, которую Петров вместе с воспитанниками провел 22 июня — они разрисовали мелками ограду 76-й десантно-штурмовой дивизии призывами к миру с Украиной. Спустя два дня антивоенные рисунки были закрашены.

По словам Петрова, власти пытаются представить эту акцию как экстремистскую.