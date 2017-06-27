С кем в компании Навальный?

Списки журнала Time всегда субъективны - и всегда привлекают внимание. На сей раз в число 25 самых влиятельных людей Интернета попал один россиянин, и этот россиянин - отбывающий сейчас свои 25 суток административного ареста Алексей Навальный.

К списку, конечно, могут быть вопросы - где, например, Марк Цукерберг? Или Павел Дуров? Алишер Усманов, наконец? Но создатели ставили своей целью выбрать не просто популярных Интернет-персон, но тех, кто оказывает существенное влияние на социальные сети и вообще способен (с их помощью) становиться нюсмейкером.

В случае с Навальным, работающим на разных платформах (вероятно, не все это помнят, но начинал он как "тысячник" в ЖЖ), особый упор делается на его присутствии в Youtube. Канал NavalnyLIVE за короткое время получил более миллиона подписчиков, и, что более важно, выступил в роли "коллективного агитатора и организатора" протестов 26 марта и 12 июня.

Кто же еще 24 влиятельных интернет-деятеля, сопровождающих Навального в рейтинге? Политик среди них только один, и его влияние на Интернет, при всем уважении к Алексею, несопоставимо с влиянием Навального - конечно, речь идет о Дональде Трампе с его более чем 30 миллионами подписчиков твиттера. Сам президент США как-то назвал себя "Хемингуэем 140 знаков" - и, возможно, если бы не твиттер, то и не стал бы президентом.

Рядом с профилем Трампа - рассказ о Мэтте Фьюри, автором знаменитого "лягушонка Пепе", мема и культового героя (и в некотором смысле одной из ипостасей все того же Трампа, в трактовке активистов альт-райт движения). Фьюри и сам не рад этой славе и даже официально "убивал" Пепе - но все бесполезно. Есть в списке и Мэтт Драдж - создатель одного из самых читаемых американских политических сайтов Drudge report (более миллиарда просмотров в месяц!) - альтернативы так называемым mainstream media для многих американских правых.

Не забыта Дж.К.Роулинг - не только потому, что в эти дни отмечается 20-летие "Гарри Поттера", но и благодаря тому, что ее твиттер в последнее время все в большей степени становится политическим (Роулинг и Трамп по разные "стороны баррикад", хотя в прямую полемику они, кажется, не вступали). И именно Роулинг была одной из тех, кто привлек внимание к твиттеру Баны Алабед - 7-летней девочки из Алеппо, бывшей в городе во время его осады. Сейчас она живет в Турции.

В списке также Яо Чен - самая популярная пользовательница китайской социальной сети Weibo (около 80 миллионов подписчиков), Марк Фишбах (видеоблогер, комментирующий компьютерные игры), певица Рианна, Ким Кардашьян, несколько влогеров и бьюти-блогеров и, наконец, Кэти Перри - первый человек, чей твиттер зафолловили более 100 миллионов пользователей.

Мнения относительно успеха Навального в Рунете, как и следовало ожидать, разделились.

Александр Морозов

25 самых влиятельных людей в интернете на планете по версии журнала Time. Там все эти "крутышки" (от Трампа до Ким Кирдашьян)!

И за державу не обидно. Это вам не отечественный футбол - есть наш парень в мировом топ-25.

Станислав Яковлев

«Влияние» в интернете расценивается по количеству подписчиков и силе хайпа. Поэтому Навальный там поставлен в общий ряд не только с Президентом США, но и с парнем, сумевшим выиграть годовой запас куриных нагетсов в фастфуде Венди поскольку его твит про нагетсы набрал несколько миллионов ретвитов - наибольшее количество за всю историю твиттера. Помимо этого, парень ничем более не прославился.