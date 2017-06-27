Суд в Париже отменил арест денег Роскосмоса по иску ЮКОСа

В Париже суд постановил отменить арест 300 миллионов евро, заблокированных ранее по иску бывших акционеров ЮКОСа к России. Речь идет о деньгах, которые французская компания Arianespace должна Роскосмосу за услуги по запуску спутников с помощью российской ракеты-носителя "Союз". О решении апелляционного суда Парижа сообщило РБК.

В октябре 2016 года глава Роскосмоса Игорь Комаров направил премьер-министру Франции письмо, в котором заявил, что, позволив арестовать причитающиеся российской компании деньги, Франция нарушила соглашение о защите инвестиций. Тогда же Роскосмос отказался поставлять Arianespace ракеты "Союз", пока не получит свои 300 миллионов долларов.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов за незаконное присвоение активов нефтяной компании. Российская сторона отказалась выполнять это требование. С 2015 года в некоторых странах начались аресты российского имущества в качестве обеспечения по искам.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги удовлетворил жалобу России и отменил решение Третейского суда. Позже оно также было обжаловано истцами.