Суд подтвердил вину Нидерландов в гибели 300 мусульман в Сребренице

Суд в Нидерландах подтвердил частичную вину государства за гибель около 300 боснийских мусульман в результате маccовых расстрелов в Сребренице в 1995 году.

Таким образом Апелляционный суд в Гааге поддержал решение Гаагского гражданского суда, который в 2014 году признал частичную ответственность Нидерландов за то, что в июле 1995 года голландские солдаты из состава миротворческих сил ООН выселили со своей базы в деревне Поточары укрывшихся там – вместе с другими беженцами – 300 мусульман. Они оказались в числе более чем семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, убитых подразделениями армии боснийских сербов.

В 2007 году Международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии определил случившееся как геноцид. Именно по такому обвинению судят бывшего военного лидера боснийских сербов Ратко Младича. Приговор, как ожидается, будет вынесен до конца 2017 года.

Массовые убийства в Сребренице считаются самым крупным военным преступлением в Европе со времени Второй мировой войны.

