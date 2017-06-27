Telegram на первом месте

В нашем "Телескопе" - ни дня без Telegram! Развитие ситуации с возможной блокировкой мессенджера оказалось довольно предсказуемым -

Anna Kachkaeva

Народ пачками ломанулся в Телеграм. "Хватай, пока дают", "бери, пока не закрыли" и "если запрещают, то что-то в этом есть" - все-таки наши устойчивые словесные конструкции

Факт, что власти в лице Роскомнадзора, телевизора и даже директора ФСБ сами разрекламировали Телеграм как надежный мессенджер, неоспорим, и кое-кто на его основании даже делает конспирологические выводы, что это такая многоходовочка и чуть ли не договоренность властей с Дуровым.

Медиатехнолог

Будет весело, если на самом деле блокировка Телеги это сговор Дурова и властей РФ, в обмен на какие-то плюшки для первого. Блочат такие они телегу, но любой более менее адекват может в нее зайти и общаться через VPN. Это,якобы, гарантирует тебе безопасность и комфорт. Сколько хочешь разводи там хоть даиш, хоть наркотики продавай, хоть голый по-лесу бегай и гусем диким покрикивай. А на самом деле siloviki того и ждут и за белы рученьки тебя цап-царап! И предъявят тебе уже по-факту. Очень удобно . Полковник Дуров

Многочисленные опросы в разных телеграм-каналах показывают, что подавляющее большинство пользователей в случае блокировок намерено их обходить, а не переходить на другой мессенджер. Сама команда Telegram опубликовала такую инструцию:

В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси серверами на основе протокола SOCKS5.

SOCKS — сетевой протокол, который позволяет клиент-серверным приложениям прозрачно (незаметно для них) использовать сервисы за межсетевыми экранами (фаерволами).

Опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат её в ближайшем обновлении.

"Медуза", правда, пишет, что это не лучший способ обхода блокировок.

Есть куда более и надежные способы обойти блокировки телеграма

Разумеется, есть и те, кто не встал на сторону Telegram. Например, Олег Тиньков.

Но, кажется, что-то пошло не так. Тиньков пообещал денег клиентам своего банка за отключение от Телеграма - но, как пишет "Медуза", предупредить банк забыл.

Но такие, кажется, в меньшинстве. Большинство обсуждающих тему пользователей или солидаризируются с Телеграмом, или откровенно глумятся, отмечая, что Роскомнадзор в конце концов не сможет достигнуть своей цели и вынужден будет отступить. Ну или предрекая массовые репрессии.

Методичка:

Информационная кампания, затеянная российскими властями (на этот раз в отношении Telegram), в очередной раз дает возможность прочувствовать одновременно всю мощь и беспомощность пропагандистской машины. С мощью всё понятно - участвуют в кампании по заданию сверху все без исключения СМИ, а роль первой скрипки, как всегда в таких случаях отводится центральным телеканалам. Как итог - охват в десятки миллионов россиян.



Но при этом очевидно, что, заряжая ТВ в праймовое время на сюжеты о вреде Telegram, авторы преследуют всё что угодно, но только не задачу отработать эффективно. Российская пропаганда если и развивается, то только по принципам экстенсивности (количество), но никак не интенсивности (качество).



Если ты закрываешь Telegram - то какой смысл объяснять логику этого решения тем, кто в большинстве своем вообще впервые слышит о нем? Аудитория абсолютно нецелевая. Единственно, что можно достичь в таком случае - это повысить уровень популярности новой запрещаемой вещи. Нас там не прочтут и еще власть против? Значит нам туда. Это и произошло, судя по тому, что Telegram возглавил рейтинг бесплатных приложений в App Store. Причем расширяется эта база пользователей как раз за счет той самой молодежной аудитории, которая так напугала власти. Но власть будет до последнего предлагать ей фестивали реконструкторов и смены в Артеке имени Саманты Смит.



Руководствуются в пропагандистской политике не критерием эффективности, а традицией и общим пониманием того, что надо "подготовить общественное мнение". Раз у нас "общества" в количественном выражении больше сидит у экранов ТВ - значит этот ресурс и надо задействовать. И довод о том, что инструмент, может быть и хорош в условиях российской действительности, но не в каждом случае - тут не работает. Гибкость - для слабаков и неуверенных, нахрап и тотальная зачистка - для тех, кто держит всё в своих руках.

Впрочем, может быть, логика примерно такова:

В окопах интернета

Сегодня юзер телеграмма, а завтра осквернитель храма

Солнечный шторм:

Сегодня юзер телеграма, а завтра лагерь, пилорама

Многие сравнивают ситуацию с блокировками на Украине ВКонтакте и Одноклассников, напоминая о том, что представители российских властей тогда критиковали Украину за "нарушение свободы слова".

Медиатехнолог

А помните, как мы с вами <украинцев> чмырили, что у них ОК и ВК заблочили? Майдан мол у них за это стоял... А спустя недели у нас ватники кайфуют от блокировки "главного мессенджера террористов"...

На "Дожде" - большой подзамочный материал Владимира Роменского о том, кто такой Александр Жаров, который от имени Роскомнадзора ведет заочную переписку с Павлом Дуровым.

В самом начале карьеры Александр Жаров был далек и от политики, и от высоких технологий. Отучившись в Челябинске на медика, он 10 лет проработал анестезиологом в местной больнице. Перемены принес переезд в Москву. В 1997-ом Жаров идет в журналистику и работает в журнале «Семейный доктор: практические советы по медицине».

- после чего знакомится с Алексеем Волиным (ныне зам. министра связи, сказавший о Телеграме "Незаменимых у нас нет"), и карьера его идет в гору.

Олег Кашин на "Снобе" пишет, что Жаров тут, в общем-то, ни при чем.

О да, это доктор Жаров, желая испортить людям жизнь, хочет заблокировать Telegram, и если объяснить ему, что он неправ, он сдастся и отступит. На самом деле нет никакого Жарова, как нет никакого Собянина и Медведева; любой другой доктор на месте Жарова вел бы себя так же, как этот, но и в любой другой исторической обстановке этот конкретный Жаров был бы лучшим другом пользователей и лично Павла Дурова. Нет никаких оснований считать, что в российской государственной системе какую-то особую роль играют конкретные люди. Telegram блокирует российское государство, у которого если и есть имя и фамилия, то это не Александр Жаров, а Владимир Путин, и все попытки объяснить кому-то, что роскомнадзоровский анестезиолог неправ, обречены уходить в пустоту.

Между тем, как пишет (в Телеграме, конечно) Алексей Литреев, крупные компании и инфраструктура как в России, так и на Украине подверглись мощной хакерской атаке:

Сегодня, похоже, очередной судный день интернета. Помимо Роснефти/Башнефти, атаки подверглись и другие крупные компании. Сообщается о проблемах в Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, Новая Почта, Nivea, TESA и другие.

Вирус определен — это Petya.A

Petya.A жрёт жесткие диски. Он шифрует главную таблицу файлов (MFT) и вымогает деньги за расшифровку.