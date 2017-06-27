Чехия стала третьей страной проекта "Последний адрес"

Вслед за Россией и Украиной, третьей страной, где появились памятные таблички проекта "Последний адрес", стала Чехия. Церемония открытия первых четырех табличек в память о жертвах коммунистического режима прошла сегодня в Праге. Пишет один из инициаторов проекта - Сергей Пархоменко, прилетевший на открытие табличек в чешскую столицу:

«Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka» - по-чешски девиз проекта звучит так, и это дословное повторение нашего «Одно имя, одна жизнь, один знак». Все в чешском проекте «распределенного точечного» народного мемориала развивает решения, найденные и отработанные в российском «Последнем адресе». Такая же стальная табличка размером с почтовую открытку, по тому же проекту Александра Бродского. И на ней так же набитые вручную, буква за буквой, клеймами, строчки: имя, профессия, даты рождения, ареста, гибели. Только текст в Чехии - по-чешски, как и в Украине - по-украински. Ну и у чехов не будет строки «реабилитирован»: здесь процедура оправдания жертв была устроена несколько иначе, без стандартной формы судебного решения, которая бы применялась массово, в отношении миллионов людей, как у нас.

Ну и вот что важно: люди, чьи имена будут на чешских знаках «Последнего адреса», это не какие-то специально подобранные советские люди, которых там настигли советские спецслужбы. Это чешские граждане, репрессированные чешским государством. Потому что тоталитарное государство - всегда и повсюду уничтожает своих людей одним и тем же способом. И человеческая жизнь там ничего не стоит. Тоталитарные режимы убивают легко: что советский, что чешский, что еще какой-нибудь. Человек всегда, повсюду одинаково, остается один на один с тупой машиной репрессий и погибает.

<...> Таблички в память о жертвах гитлеровского нацизма есть сегодня в 13 европейских странах, их уже больше 50 000, в 600 с лишним городах они вмонтированы прямо в мостовую, под ногами у прохожих. И вот завтра перед этим домом в Градчанах два проекта встретятся. На тротуаре будет камень с именем Йосефа Ружички, погибшего в лагере «Маутхаузен», а на стене рядом - знак «Последнего адреса» с именем студента Велеслава Валя, которого увели отсюда в 1949-м.

Так что символики в том, что случится в Праге завтра - очень много, и очень разной.

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Об открытии проекта пишут и чешские СМИ.

Его партнерs в Чехии - сообщество Gulag.cz, "Мемориал" в Чехии, местная организация бывших политзаключенных и Институт изучения тоталитарных режимов.

Цель "Последнего адреса" - напоминать о судьбах не только выдающихся личностей, но и "обычных" граждан. Идею разместить на доме табличку может высказать любой - родственники, жители дома, студенты, которые при изучении истории занимаются судьбами репрессированных.

Коммунисты находились в Чехословакии у власти с 1948 по 1989 год, массовыми репрессиями были отмечены главным образом первые пять лет их правления. Согласно официальным данным, казнено по политическим причинам было 248 человек, несколько сотен - застрелены при попытке перейти границу, несколько тысяч - умерли в тюрьмах или лагерях.