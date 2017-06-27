Украина подверглась серии хакерских атак, Киев подозревает Россию

На Украине десятки государственных и частных компаний подверглись кибератаке вируса-вымогателя под названием Petya.А. В числе пострадавших банки, энергетические компании "Укрэнерго", "Киевэнерго", Украинская почта, мобильный оператор "Укртелеком", киевский аэропорт Борисполь и правительство Украины. Премьер-министр Украины назвал серию хакерских нападений "беспрецедентной". В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что к кибератаке, возможно, причастна Россия.



Вирус Petya.А шифрует все данные на компьютере и требует выкуп. Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано тогда в России, где атакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, среди которых Министерство по чрезвычайным ситуациям и МВД.

Нападению хакеров подверглись 17 контейнерных терминалов компании APM Terminals в разных странах. Как сообщила во вторник владелец APM Terminals – датский судоходный концерн Maersk (Мэрск), блокирован доступ к сайту компании и телефонная связь с ее штаб-квартирой в Гааге и офисами в Роттердаме.

От кибернападения во вторник пострадали и несколько отделений крупнейшего в мире британского рекламного концерна WPP Group (Дабл-ю-пи-пи Груп). О подробностях пока не сообщается.

От действий хакеров пострадала и французская строительная компания Saint Gobain (Сэн-Гобэн). Все ее сети сейчас блокированы – для защиты от распространения вируса.

Жертвой хакерской атаки стала одна из крупнейших в мире транснациональная группа компаний Mondelez International (Мондэлис), производителей продуктов питания.

По данным некоторых СМИ, речь вновь идет о вирусе-вымогателе, подобном тому, который 12 мая поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.





