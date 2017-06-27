В Москве во время акции у Минкомсвязи задержан подросток

В Москве активисты провели акцию "Прощание с Минкомсвязи", во время которой возложили цветы к зданию министерства. Полицейские задержали одного несовершеннолетнего.

Задержанный, имя которого не сообщается, рассказал порталу "ОВД-Инфо", что он решил возложить цветы у здания министерства из-за запретительных мер, касающихся свободы слова в России, в том числе – возможной блокировки мессенджера Telegram. Во время задержания полицейский сослался на указ президента России об ограничении проведения митингов в период проведения Кубка конфедераций. Сейчас несовершеннолетний находится в ОВД "Тверской".

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил создателя Telegram Павла Дурова о возможной блокировке мессенджера, если сервис не зарегистрируется в реестре распространителей информации и не предоставит ключи шифрования переписки. Дуров отказывается выполнить требования регулятора.

