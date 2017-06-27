Националист Марцинкевич приговорен к 10 годам строгого режима

Бабушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного по кличке Тесак, передает интернет-издание "Медуза". С учетом предыдущего приговора он проведет в заключении десять лет.

Марцинкевич признан виновным в возбуждении ненависти, разбое, хулиганстве и порче имущества по обвинению в нападении в 2013 году на человека в рамках акции "Оккупай-Наркофиляй". Всего по этому делу проходят девять человек.

Марцинкевич известен как активист ультрарадикальных организаций правого крыла, в частности объединения "Формат 18". Ранее он был трижды судим за возбуждение ненависти. В 2014 году Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до двух лет и девяти месяцев.

