ФИФА опубликовала доклад о выборах чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах

Международная федерация футбола (ФИФА) 27 июня опубликовала на своем сайте полный текст доклада американского юриста Майкла Гарсии о том, каким образом Россия и Катар выиграли право стать странами-хозяйками чемпионатов 2018 и 2022 годов.

Доклад был подготовлен Гарсией еще в 2014 году. Он покинул пост главы следственной палаты независимого комитета ФИФА по этике после того как, по его утверждению, федерация опубликовала лишь "политически удобную версию" его расследования, в которой с Катара снимались все обвинения в коррупции.

ФИФА выпустила доклад после того, как ранее во вторник немецкая газета Bild опубликовала материал, в котором утверждалось о свидетельствах коррупции при выборе Катара страной, принимающей чемпионат в 2022 году. В докладе Гарсия также утверждается, что Россия "уничтожила компьютеры", которые использовались для заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

В апреле французская прокуратура допросила бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера по делу о процессе подачи заявок на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 году и Катаре в 2020-м. В конце 2015 года комитет ФИФА по этике отстранил Блаттера на восемь лет от футбольной деятельности. Позднее срок был сокращен до шести лет.