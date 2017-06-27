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В Колумбии группировка FARC завершила сдачу оружия силам ООН

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос (слева) и лидер FARC Rodrigo Londono (справа) после заключения мира, 26 сентября 2016

В Колумбии марксистская повстанческая группировка FARK завершила сдачу оружия представителям ООН. Как сообщает Reuters, сдача оружия означает полное завершение вооружённого конфликта, который продолжался полвека. Жертвами противоборства между ФАРК и правительственными войсками стали более 220 тысяч человек.

Церемония сдачи оружия, остававшегося в руках недавных повстанцев проходила в городе Месетас, в горном районе на юго-востоке Колумбии. Примерно 7 тысяч бывших участников вооружённых отрядов заявили о продолжении борьбы - но уже в качестве политического движения.

Тысячи единиц огнестрельного оружия будут сложены в контейнеры и позднее будут использоваться для создания монумента мира. Крупнокалиберное оружие и взрывчатка изымаются из некогда тайных хранилищ по всей стране. Участники группировки ФАРК оставляют себе несколько единиц огнестрельного оружия для охраны своих 26 лагерей, которые будут закрыты 1 августа.

Сдача оружия, по словам командующего FARC Родриго Лондоно, означает завершение вооружённой борьбы. "Прощай, оружие! Прощай, война, здравствуй, мир!" - провозгласил лидер FARC.

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