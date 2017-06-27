В Москве муниципальный депутат оштрафована за встречу с избирателями

Лефортовский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Александру Андрееву на 25 тысяч рублей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Судья посчитала, что рассказ жителям о реновации – это митинг, и признала Андрееву виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Андреева была задержана 6 апреля на встрече с жителями района, которым она пыталась объяснить суть законопроекта о реновации. Это первый в истории случай, когда депутата осудили за встречу с избирателями.

Законопроект о приравнивании встреч с избирателями на улицах к митингам был принят Госдумой в конце мая. В декабре 2016 года такой же законопроект приняла Московская городская дума.

