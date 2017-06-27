Правозащитники: в Тюменском ФСИН "вскрыты криминальные схемы"

Тюменскому региональному управлению ФСИН, возможно придётся пройти "тотальную" проверку, утверждается в публикации издания URA.RU. Самоубийство 20-летнего заключенного Стаса Трунякова в исправительной колонии номер два, вскрыло криминальные схемы вымогательства крупных сумм денег у родственников сидельцев, считают правозащитники. Вероятно, в схеме замешан начальник колонии.

Станислава Трунякова нашли висящим в петле без признаков насильственной смерти 25 июня.

Российский правозащитник, основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин в заявлении на имя Генпрокурора России Юрия Чайки указывает на обстоятельства самоубийства. Осечкин утверждает, что Станислава Трунякова после поимки с партией наркотиков этапировали в колонию, где местные авторитеты стали называть его "барыгой" и обложили данью. Бандиты потребовали у него и его семьи 50 тысяч рублей, которые на свободе собирали "всем миром" друзья и родственники, жившие на Украине. Деньги выплатили, но давление на Трунякова продолжалось.

«Под страхом побоев и изнасилования Станислава заставляли делать массаж смотрящим, носить чай и кофе, убирать и стирать чужие вещи, его использовали 20 часов в сутки, не давая толком спать и есть. Бандитам 50 тысяч показалось мало, и они потребовали больше», — пишет Осечкин.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с родственниками и друзьями Станислава Трунякова на Украине. По их словам, речь идет о гораздо большей сумме — в общей сложности они выплатили 200 тысяч рублей.