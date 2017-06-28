Обсуждается прямое авиасообщение Курильских островов с Японией

Губернатор Сахалина высказался за прямое авиационное и паромное сообщение между Японией и Южными Курилами. Об этом Олег Кожемяко заявил на встрече с представителями японской бизнес-миссии, впервые прибывшей в регион 27 июня. В течение пяти дней делегация посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах, о которой в конце прошлого года договорились президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ.



Ранее в этом месяце из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся первый чартерный рейс с японского острова Хоккайдо. Он должен был доставить на Курилы безвизовую японскую делегацию из 70 человек – в основном это те, кто намерен посетить могилы предков. Власти Сахалина также предложили организовать паромное сообщение, которое не столь зависимо от погодных условий.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Сейчас Южные Курилы – часть Сахалинской области Российской Федерации. Президент России Владимир Путин опроверг возможность передачи островов Японии.