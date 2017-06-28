Правительство не видит конфликта интересов в должностях сына Рогозина

Правительство России не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея на должности генерального директора открытого акционерного общества "Ил" и вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в ответе на запрос партии "Яблоко", передает телеканал "Дождь".

В документе сообщается, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов, и что оснований для разбирательства нет. Однако в партии "Яблоко" подчеркивают, что одного уведомления для разрешения конфликта интересов недостаточно.

В обращении партии "Яблоко", направленном в правительство и Генеральную прокуратуру России, отмечалось, что Рогозин курирует авиационно-космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, частью которого является "Ил" и ОАК. Личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, утверждается в документе.

О назначении Алексея Рогозина на должность вице-президента ОАК и гендиректором "Ил" стало известно в мае.

"Авиационный комплекс Ильюшина" занимается созданием гражданских и военных самолетов "Ил" и их послепродажным обслуживанием.