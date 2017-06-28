Девятка для Тесака

Как часто бывает, пищу для новых "Цитат Свободы" дают новости из зала суда. Неонацист Максим Марцинкевич (он же "Тесак") получил ещё девять лет колонии (в довесок к тюремному сроку, который он отбывает сейчас).

Преступление Тесака - нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, в рамках акции с издевательским названием "Оккупай-Наркофиляй" (до этого Марцинкевич "боролся с педофилами", почему-то называя свои действия "Оккупай-Педофиляй").

Максим Артемьев:

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вся Россия ждала выхода Тесака из тюрьмы, а ему дали еще червонец -

Аркадий Бабченко:

Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строго режима

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Александр Володарский:

Отработанный материал подвергают утилизации.

А вот Ройзман до сих пор не сидит и это, конечно, очень печально.

Но всё же всегда есть кому защитить даже Тесака, ведь он же "боролся с наркоманией".

Андрей Пивоваров:

Тесака приговорили к новому сроку - 9 лет колонии строгого режима. Суд признал его и еще несколько человек виновными в нападении на людей. В большинстве новостных сообщений, которые копируют друг друга, умалчивается, самое главное, зачем Тесак с компаний нападали на людей.

Может показаться странным, но дело и преступления Тесака порождены самой властью. Тесак, что называется, благими намерениями выстелил дорогу в ад. Он и его банда, костяк которой составляли несовершеннолетние, сначала разоблачали педофилов, а потом перешли на торговцев спайсами.

К Тесаку, который постоянно мелькал в эфирах государственных телеканалов, особых претензий со стороны общества и властей не было. Если бы не его заявления о чувствах к Адольфу Гитлеру, он легко сошел бы за нашисткого активиста проектов «Стоп-Хам» или «Лев Против» и сегодня мог вместе с другими уважаемыми людьми заседать в Общественной палате.

Но люди Тесака переусердствовали и во время очередного «сафари» забили наркоторговца до смерти. Политическая и общественная «карьера» Тесака закончилась.

Тесак - это реакция общества на произвол, который творит власть. Полицейские крышуют точки по продаже наркотиков, от передозировки умирают дети - чиновники и депутаты надрывают глотки в ток-шоу, но никто ничего не делает. Это и порождает маргиналов вроде нациста Тесака, готовых избивать и убивать любого нерусского, зиговать и прославлять Гитлера, прикрываясь героической борьбой с наркорынком.

Дмитрий Лисицин:

Очень типичный пример реакции государства на людей, которые попытались взять на себя одну из государственных функций - "право на насилие". Здесь именно - наказание преступников. Государство в таких случаях всегда реагирует максимально жёстко.

С другой стороны - само государство эти функции выполнять не хочет. Как быть?

Страна наша теряет молодежь. С катастрофическими темпами. Молодежь пойдет за Навальным, за Тесаком, за кем угодно, только не за теми инопланетянами, которые представляют сейчас власть. Это грустно.

Андрей Песоцкий:

Тесаку только что вкатили еще 9 лет за совсем уж сомнительный состав преступлений (написал книгу, да отжал у таджика-барыги мобилу). С учетом того, сколько Максим уже отсидел - это очень много. Убийцам порой меньше дают. Наверное, я не стал бы писать про Тесака по какому-то иному поводу, не разделяю его политические взгляды, а особенно коммерческий подход к ним, однако произошедшее - явный перебор, государственная жестокость.

Признаюсь, что я участвовал в двух "сафари на педофилов", проводимых в Питере (до того, как в роликах стала появляться реклама), и пойманные нами выродки действительно были конченными мразями, а не подставными или случайными людьми. Думаю, Максим погорел из-за того, что перешл с "педо" на "нарко" - педофильского лобби в действительности нет, а вот у наркобарыг серьезнейшая крыша наверху.

Тесак - это конечно, крутой шоу-мен, провокатор, troublemaker, настоящий самородок. Даже в нынешнее время, находясь несколько лет за решеткой, он заслуженно собирает свой хайп, в виде тьмы лайков, репостов и, конечно же, коммерческих заказов. Сегодня, 27 июня, в День молодежи, судья накинул еще девятку тому, кто как раз таки был с этой молодежью на "ты". Хреново все это.

Другие более резонно пишут о том, что полиции и суду излишне доверять не стоит.

Кирилл Шулика:

Я повторю, в России потом придется пересматривать вообще все приговоры, ибо какое доверие может быть к судебной системе, у которой оправдательных приговоров меньше, чем было при Сталине? Но тут у меня мало сомнений, что его деятельность тянет на срок. Однако отмечу, что по 282 придется реабилитировать всех, даже совсем неприятных людей.

А вот ещё одна история, прямо связанная с Тесаком. Впрочем, самое популярное её изложение в сети очень благодушно к главной героине!

Анастасия Федюнина:

Лиза всегда мне помогала, спасала животных, консультировала пострадавших. Они перешли грань, когда в своей борьбе с педофилами наткнулись на высокопоставленного чиновника (при желании, информацию можно найти в сети интернет). И приговор вынесли ей, а не педофилу!

Евгений Петренко:

За борьбу с наркоторговцами этой девочке дают 3 года

Виктория Тяжина:

в наше правосудие я перестала верить в начале этого года... но в 19 лет сломать ребенку жизнь...

Владимир Мартышин:

Так молодые и доверчивые учатся любить родину!

Олег Нижегородов:

В стране нет правосудия. Есть так называемые судьи, которые сажают людей за право считать себя гражданином России и жить по совести и закону.

И тут быстро выяснилось, что в случившемся "всё не так однозначно"!

Таня Фельгенгауэр:

Попался на глаза пост Меркачевой про приговор Елизавете Симоновой aka Лиза Лютая. И прямо разозлилась! Зачем обманывать людей рассказами о "бедной девочке"?

Ирина Гончар:

Какая интересная история.

Если бы я не знала кое чего о бедной Лизе, я бы рыдала слезами.

Но я знаю

Александр Дюков:

Для понимания, по кому стон и истерика: срок дали неонацистке из банды Тесака.

Егор Решетов:

Ой, какая прелесть.

Оказывается, Тесачка посадили, и друзей его присаживают по частям.

Вон, правозащита за какую-то Лизу Симонову стонет и плачет.

Мол, 19 лет, жалко кису, три года дали. Бедная киса!

Родители говорят, девочка хорошая, с младых ногтей думала о справедливости и была одержима идеями о чистоте нации.

Хорошая киса же, за что её сажать?

А киса грабитель, рецидивист и вдобавок - <дурачок> с изуродованной психикой и идеями о расовом превосходстве.

Александра Маркевич:

От люблю я этих интеллигентных дамочек. Они бы и по Чикатиле плакали, если бы он был достаточно няшен.

На фото - фашистка, если что. Достойная ...эээ.. ну я бы рассказала, но боюсь беременных или возбудимых в ленте))

Михаил Пожарский:

Итак, вот эти все разговоры про "государство защищает педофилов и наркоторговцев". Маленьким любителям вигилантизма почему-то кажется, что, если они будут нападать людей находящихся вне закона и морали (наркоторговцы, педофилы, проститутки и т.д.), то им за это ничего не будет. Мол, не пойдут же они в полицию жаловаться? К тому же, мы хорошее дело делаем, разве нет? WRONG! Если бы маленькие любители вигилантизма читали что-то, кроме форумов нс/вп, то знали бы, что один мужик еще в 19-ом веке написал, что для государства главное и составляет саму его суть - монополия на насилие.

Следовательно, вы можете сколько угодно нападать на оказавшихся вне закона людей в частном порядке (если сможете). Однако, когда вы начинаете снимать об этом видео, представляя себя "вершителями правосудия" - вы уже присваиваете государственную монополию на насилие, за что вам неминуемо дадут по шапке. Поэтому если вы хотите безнаказанно бить и грабить людей - озаботьтесь сначала получением государственной франшизы. Корочкой какого-нибудь "казака" или хотя бы "дружинника". Или берите пример с Ройзмана, чей фонд годами бил и грабил наркоманов, но при этом крепко сотрудничал с ментами и дружил с РПЦ. Поэтому Ройзман нынче в мэрах, а не в лагере. Берите пример с нашиста Чугунова и его проекта "Стопхам": окажетесь в Общественной палате - и можно лупить людей на улицах за "неправильную парковку"! Да хоть с Димы Энтео пример берите: достаточно заручиться поддержкой некоторых (!) иерархов РПЦ и все - можно безнаказанно громить выставки и нападать на людей.

Поэтому власть в данном случае вовсе не "защищает наркоторговцев и педофилов" - власть, как обычно, защищает лишь себя. Тесака и компанию осудили (в широком смысле) за самодеятельность, которую сочли покушением на монополию. За то, что действовал без должной "крыши". В результате чего власть увидела в нем пускай и маленького, но конкурента, а не одно из своих щупалец - как в случае Ройзмана, Энтео или проекта "Стопхам".

На сайте TheQuestion о своём отношении к делу Тесака рассказывает известный журналист Александр Черных:

Приговор Тесаку оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, по отзывам журналистов "Медиазоны", данное конкретное преступление было расследовано не очень хорошо и позиция обвинения в суде не выглядела однозначной. С другой, Тесака и его подельников язык не поворачивается назвать жертвами судебного произвола.

К сожалению, у нас в стране у людей очень короткая память. Сейчас Тесака многие знают как смешного чувака из ютюба, который забавно оттопыривает большой палец и кричит "Целуй пипиську!" Но 10-13 лет назад Тесак был совсем другим. Я напомню, что он создал сайт "Формат-18", где выкладывал реальные видео нападений на людей "нерусской" национальности, видео с жестокими избиениями. Это потом он перешел к "смешным" постановочным роликам – а сначала там было, например, видео, как он вместе с товарищами выкидывает из едущей электрички юношу-азиата. Прямо под колеса...

Уже тогда Тесак пытался монетизировать своих поклонников – на сайте у него попутно продавался спортпит и нацистский мерч. Тесаку начали подражать молодые идиоты со всей страны – и начали слать свои видео. Как минимум, в одном случае это точно привело к убийству, совершенном ради того, чтобы видео оказалось на сайте Тесака – я имею в виду убийство ижевского подростка Стаса Корепанова. "По словам друзей Стаса драка снималась нацистами на видео для экстремистского сайта «Формат 18», уже в Индустриальном РОВД одному из свидетелей следователи продемонстрировали фрагмент этой видеозаписи, скачанной сотрудниками ФСБ с сайта «Формат 18»" – почитайте в википедии.

Время шло, Тесак становился все более известным в нацистской среде – и все время пытался на ней заработать. То он пытался создать "правозащитную организацию" – собирал деньги, которые ушли неизвестно куда. То он выстроил целую сеть группировок по отлову "педофилов" и "наркоторговцев" – интересующиеся могут почитать многочисленные статьи. где рассказывается, как "педофилами" и "наркоторговцами" назначали в буквальном смысле первых встречных в парках. Избивали, грабили, унижали людей на видео, потом шантажировали и вымогали деньги. Попутно он пытался заигрывать с политикой, против оппозиции – возможно, за это ему прощали основную деятельность.

В итоге, если разобраться, Тесаком полиция должна была заинтересоваться еще 10-13 лет назад. Тогда бы не произошло всех тех преступлений, которые он совершил в последние годы. По-хорошему, Тесаку и его друзьям можно предъявить целый букет преступлений – от покушения на убийство до вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. К сожалению, наши следственные органы не умеют так тщательно работать. Поэтому Тесак получил слишком много за один не очень хорошо расследованный эпизод, вместо того, чтобы получить куда больший срок по совокупности совершенных им преступлений. Как к этому относиться, пусть каждый решает сам.