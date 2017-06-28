Евросоюз официально сообщил о продлении санкций против России

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий для выполнения Минских договоренностей в рамках переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля. О том, что действие ограничительных мер продлят, 22 июня сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Ранее Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в аннексированный Крым.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку вооружённых сепаратистов на востоке Украины. О подобных ограничения объявили Соединенные Штаты, Канада и несколько других государств.