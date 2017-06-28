Мэр Нижнего Новгорода поддержала идею увековечить память о Немцове

Новый мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поддержала идею установки в городе мемориальной доски в честь Бориса Немцова, который был губернатором области с 1991 по 1997 годы. "Человек такого уровня, бесспорно, заслуживает того, чтобы мемориальная доска была установлена", – заявила она в интервью агентству "Интерфакс-Поволжье".

При этом Солонченко подчеркнула, что не все жители города поддерживали оппозиционную деятельность Немцова, поэтому общество "разделено на две части" в вопросе увековечивания его памяти.

Дума Нижнего Новгорода в ноябре минувшего года единогласно одобрила установку мемориальной доски в память о Немцове на доме, где он жил.

Власти Москвы отказались разрешить установку доски, заявив, что убийство оппозиционного политика не является "большим событием", а сам мемориал может стать "яблоком раздора".

Борис Немцов был убит 28 февраля 2015 года в центре Москвы. На месте его гибели на Большом Москворецком мосту возник стихийный мемориал, который неоднократно разоряли городские коммунальные службы.