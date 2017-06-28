Заксобрание проголосовало против референдума о передаче Исаакия РПЦ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду проголосовало против референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. 38 депутатов признали, что вопрос о статусе собора не соответствует закону. Идею провести референдум поддержали 10 голосовавших.

Ранее против референдума высказывался новый директор музея Исаакиевского собора Юрий Мудров. Он заявил, что функции храма и музея нужно будет совместить.

В январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Жители города ответили на это акциями протеста. Депутаты Законодательного собрания, выступающие против передачи храма, потребовали провести референдум, но петербургский парламент трижды отказывался включать этот вопрос в повестку дня. Бывший директор музея Николай Буров выступал против передачи Исаакиевского собора церкви.