Дуров согласился зарегистрировать мессенджер Telegram в России

Основатель мессендежера Telegram Павел Дуров предоставил Роскомнадзору регистрационные данные, необходимые для включения в реестр распространителей информации в России. По словам Дурова, эти данные доступны и ранее находились в публичном доступе.

При этом, Дуров отказался выполнять требования пакета так называемых "антитеррористических законов Ирины Яровой". Таким образом Telegram отказывается переносить данные пользователей в Россию и предоставлять спецслужбам доступ к переписке. По словам Дурова эти законы не совместимы с защитой частной жизни и нарушают российскую конституцию.

Дуров отметил, что в заявлении главы Роскомнадзора Александра Жарова не было иных требований, кроме предоставления данных для регистрации.

Основатель Telegram отметил, что мессенджер готов сотрудничать с российскими властями на том же уровне, как это происходит в остальных странах. Речь идёт о удалении публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Telegram скорой блокировкой. Глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к основателю сервиса — Павлу Дурову. От Telegram потребовали зарегистрироваться в России. Регистрация обязывает администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Глава Telegram Павел Дуров, который также основал социальную сеть Вконтакте, ранее неоднократно заявлял, что на такое мессенджер никогда не согласится.