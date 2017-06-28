В Саратове подростка оштрафовали за плакат "Беги, Вова, беги!"

В Саратове 17-летнего Артура Зеленского оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он вышел на улицу с плакатом "Беги, Вова, беги". Подростка обвинили в нарушении правил проведения митинга. Его мать оштрафовали на 100 рублей по статье о "неисполнении родительских обязанностей".

Зеленский был задержан 16 июня. На вынесении приговора в комиссии по делам несовершеннолетних у молодого человека отобрали телефон, чтобы он не записывал происходящее, сообщает издание "Свободные новости".

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали десятки тысяч человек, в том числе школьники и студенты.