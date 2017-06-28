Парламент Чехии одобрил расширение права на хранение оружия

Нижняя палата парламента Чехии одобрила законопроект о внесении в конституцию страны права на применение гражданами зарегистрированного оружия в случае необходимости, в частности для "защиты безопасности государства". Законопроект является реакцией на возрастание угрозы актов насилия и одиночных террористических нападений, говорится в документе.
Инициаторы конституционной поправки заявляют, что ее принятие – реакция на директиву Европейской комиссии (высшего исполнительного органа Евросоюза), ограничивающую право на приобретение некоторых видов оружия. В апреле 2017 года Чехия, Люксембург и Польша проголосовали против ее утверждения, Прага намерена оспорить ее в высшей судебной инстанции Евросоюза.
В Чехии – стране с населением чуть более 10,5 миллионов человек – зарегистрировано более 800 тысяч единиц стрелкового оружия.
Теперь документ должны одобрить три пятых сенаторов, после чего он будет считаться принятым. Президент Милош Земан также поддерживает законопроект.
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