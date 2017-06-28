Заразительный пример

Не прошло и 10 дней с того момента, как Герман Стерлигов был вынужден закрыть свой магазин "Хлеб и соль" в Санкт-Петербурге под давлением местных жителей, недовольных табличкой "пидарасам вход воспрещен" в его витрине, как стало известно о новом заведении общепита, решившем пойти по стопам "православного предпринимателя".

В среду портал 2x2 из Благовещенска и несколько пользователей "Фейсбука" из этого приграничного с Китаем российского города опубликовали фотографии вывески местного бара "Болгарин". На фотографиях (их подлинность Радио Свобода подтвердила жительница города Наталья Гаськова, одной из первых заметившая вывеску) виден своего рода свод правил, первый пункт которого гласит:

"Бар не обслуживает членов ЛГБТ! Имейте совесть, вокруг столько прекрасных женщин! А пятая мужская точка – не для того была придумана. Так что вход для геев ЗАПРЕЩЕН!" (орфография оригинала сохранена).

Ни журналистам благовещенских СМИ, ни Радио Свобода не удалось связаться с представителями заведения. Все телефоны, указанные на его сайте и в общедоступных источниках в интернете, в среду были отключены. Удален и аккаунт "Болгарин бара" в "Инстаграме". Поэтому узнать, как будет осуществляться контроль сексуальной ориентации на входе в бар, не удалось – как осталось загадкой и то, почему геем вход в заведение заказан, а лесбиянкам и трансгендерам, например, нет.

Зато журналистам удалось дозвониться до местного отделения Роспотребнадзора, в котором признали, что по закону сотрудники заведения должны обслуживать всех клиентов. При этом в ведомстве отметили, что административной ответственности за несоблюдение этой нормы в законе не предусмотрено и посоветовали "представителям сексуальных меньшинств обращаться в суд с целью добиться разрешения на посещение бара".