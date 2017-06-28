Глава Пентагона: Путин вредит международным отношениям

Министр обороны США Джим Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот наносит большой ущерб международному порядку.

Об этом он заявил в своей речи 28 июня, посвященной 70-летию плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Мэттис сказал: «... разочарованные люди нуждаются во вдохновении. Сейчас в России живут миллионы таких людей. Их лидер, наносящий вред за пределами российских границ, не принесет этим счастья своему народу и не возродит его надежды».

Мэттис выступил с речью в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Германии.

Глава Пентагона сказал, что Россия решила бросить вызов «безопасному и мирному» послевоенному порядку - снизив отношения между Москвой и Западом до невиданного со времен «холодной войны» уровня на фоне провального захвата Крыма в марте 2014 года, поддержки сепаратистов на востоке Украины, предполагаемого вмешательства в президентские выборы в 2017 году в США и в других вопросов.