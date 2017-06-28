Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук покинул республику

Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук, с которого 28 июня сняли неприкосновенность, покинул самопровозглашенную республику. Об этом сообщает портал NewsMaker со ссылкой на источники в государственных структурах Молдавии.

Ранее Шевчук написал в соцсетях, что его уголовное преследование – это "сведение счётов и борьба с политическими оппонентами". По словам Шевчука, ему неоднократно сообщали, что за дачу против него показаний людям обещали денежные вознаграждения, спокойную жизнь, а тем, кого задержали, свободу, пишет портал.

Верховный совет Приднестровья снял неприкосновенность с бывшего главы непризнанной республики в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Депутат Андрей Сафонов написал в своем фейсбуке, что все документы были вручены Шевчуку во вторник, а в ночь на среду он уже переправился на правый берег Днестра – в Молдавию.

