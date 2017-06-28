Кто губит науку?

Правительство сократит расходы на научные исследования, но финансирование науки государством увеличится, – заявляют в Министерстве образования и науки. Принятый Госдумой бюджет эксперты называют «антинаучным и антиобразовательным». Сотни ученых вышли на акцию протеста в центре Москвы с требованием увеличить бюджетное финансирование науки. Российская академия наук все еще без президента.

Гости: в студии член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, сопредседатель Конгресса работников образования и науки Анатолий Миронов, по телефону сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

Ведущий Мумин Шакиров.