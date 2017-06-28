Президент США Дональд Трамп посетит Францию в День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, отметив, что "таким образом Трамп подтвердит крепкие связи Америки с Францией в этот важный день для французского народа и в ознаменование 100-летия вступления Америки в Первую мировую войну".
Оба лидера продолжат укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудят экономическое партнерство между двумя странами, и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Ранее сообщалось, что Макрон сделал приглашение Трампу принять участие в торжествах по случаю Национального праздника Франции в ходе телефонного разговора, состоявшегося 27 июня.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.