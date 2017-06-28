Меркель сняла запрет голосовать о легализации однополых браков

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сняла негласный запрет для депутатов фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге голосовать о легализации однополых браков. Об этом сообщило агентство ДПА.



По его данным, председатель ХДС заявила на заседании фракции, что каждый депутат может свободно принимать решение по вопросу легализации однополых браков и что это "вопрос совести" для каждого парламентария. В течение многих лет консерваторы в Бундестаге выступали категорически против узаконивания "браков для всех". Ранее об аналогичном решении заявили и в Христианско-социальном союзе, с которым ХДС образует единый блок.



Лидер социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц во вторник подчеркнул, что его партия намерена добиться голосования по вопросу разрешения однополых браков еще до сентябрьских выборов в Бундестаг.