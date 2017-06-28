ФБР провело собеседования с сотрудниками компании Kaspersky Lab

Представители ФБР провели собеседования с сотрудниками компании Kaspersky Lab в США в отношении деятельности их компании. Офицеры ФБР посетили дома сотрудников компании, чтобы узнать, как действует Kaspersky Lab в США, и в каком объеме сведения о работе компании в США передаются в Россию. Сообщается, что ФБР встретились примерно с десятью сотрудниками Kaspersky Lab, проживающих в различных частях США после работы.

В заявлении компании Kaspersky Lab в этой связи говорится, что она "обвиняется без каких либо доказательств, подтверждающих фальшивые обвинения". В заявлении также говорится, что компания "никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в вопросах кибершпионажа", но будет оказывать помощь "правительственным организациям в их расследованиях".

Представители ФБР заверили, что сотрудникам компании ничего не угрожает. По их словам, ФБР интересует, как действует Kaspersky Lab в США. По данным Эн-Би-Си, нет никаких оснований считать, что визиты сотрудников ФБР связаны с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Программное обеспечение Kaspersky Lab используют структуры правительства США и частные компании. Кроме этого, как утверждает Эн-Би-Си, Kaspersky Lab заплатил в 2015 году более 11 тысяч долларов Майклу Флинну - будущему советнику президента США по нацбезопасности, занимавшему эту должность в январе-феврале 2017 года - для консультаций в сфере кибербезопасности.

Во время недавних слушаний в комитете Сената США по вопросам разведки ряд законодателей высказали озабоченность тем, что правительство использует программное обеспечение Kaspersky Lab. Владелей компании Евгений Касперский заявил, что готов представить перед Сентаским комитетом, чтобы обсудить обеспокоенность американских законодателей продукцией компании и назвал обвинения "паранойей времен холодной войны".