Повышение производительности труда обойдется в 29 млрд рублей

Министерство экономического развития России подготовило программу по повышению производительности труда и по борьбе с безработицейдо 2020 года. На её реализацию ведомство просит выделить из бюджета 29 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на презентацию проекта.

Суть программы заключается в привлечении в региональные компании экспертов по повышению производительности труда. Их работу планируется оплачивать из бюджета. Для участия в проекте предполагается отбирать "средние" компании с выручкой до 30 миллиардов рублей. Предполагается, что на первом этапе — в 2017 году — в программе будут участвовать пять регионов. В 2018 и 2019 годах — по десять.

Вторая часть программы предполагает помощь уволенным специалистам. На нее пойдет большая часть бюджета проекта. В частности, предприятиям, нанимающим таких сотрудников, планируется предоставлять налоговые преференции.

Повысить производительность труда в 1,5 разаза семь лет в 2012 году поручил правительству президент России Владимир Путин. О необходимости таких реформ говорили и эксперты Всемирного банка.