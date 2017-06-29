Организаторы Евровидения оштрафуют Украину из-за Юлии Самойловой

Организаторы песенного конкурса Евровидение оштрафуют Украину за отказ пустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову. В Европейском вещательном союзе заявили, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. Кроме того, на Киев наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия. Сумма штрафа не разглашается.

В свою очередь, российскому "Первому каналу" европейские вещатели направили замечание за отказ транслировать состязание. При этом штрафовать Россию организаторы Евровидения не будут.

Россия собиралась отправить на Евровидение-2017 в Киеве певицу Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила исполнительнице въезд в страну из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму. Таким образом певица нарушила украинское законодательство. Организаторы Евровидения предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию, либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса.