Марием Хассан: неукрощенный голос

Хедлайнер двадцать восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе" – африканская певица и поэтесса Марием Хассан. Рок-критик Артемий Троицкий с сочувствием рассказывает о том, как трудна музыкальная жизнь в обезвоженной каменистой пустыне посередине бесконечной гражданской войны.

​Марием Хассан – замечательная, можно даже сказать, великая певица, к сожалению, уже покойная. Родилась она в Западной Сахаре в 1958 году. Места это очень неблагополучные, и не только потому, что чрезвычайно засушливые и неприспособленные для оседлой жизни и сельского хозяйства. Уже почти полвека местные партизаны, объединенные во фронт Полисарио, ведут в этих трудных краях войну, которую считают освободительной: сначала против испанской колонизации, потом – против марокканских военных, которым Мадрид вынужден был передать эти африканские территирии. Независимость Западной Сахары признана полусотней государств мира (России нет в их числе), но это пока не принесло жителям каменистой пустыни счастья. Ситуация в этих краях столь беспокойная, что по соображениям безопасности с 2009 года на западе Африки больше не проводятся знаменитые автомобильные соревнования, ралли-марафон "Дакар", переместившиеся в Южную Америку.

Марием Хассан – представительница берберского народа сахарави – выросла в семье кочевников, ее отец разводил коз и верблюдов. В семье Хассан было десять детей, и двое братьев Марием погибли в западносахарских войнах. Биографами отмечено, что музыка и литература всегда играли для ее родителей большую роль: дети разучивали и пели песни, читали стихи - несмотря на диковатый кочевой образ жизни. В 13 лет Марием впервые попытались выдать замуж, без ее согласия. Девочка сбежала прямо со свадебной церемонии, и ее оставили в покое.

Представляли ее повсюду почетным званием "Голос Сахары"

Для племен сахарави традиционно важны пустынные мотивы и песни Западной Сахары, и вот Марием Хассан, скажу так, воплотила в себе таланты целого народа. С войной и партизанским движением связана вся молодость Марием: в 17 лет она начала работать медсестрой, ухаживала за ранеными. Потом обнаружился ее вокальный талант, и все первые выступления Марием проходили на митингах и перед бойцами.

Профессиональная карьера у Хассан началась поздно: лишь в 2002 году, когда певице было уже 44 года, у нее вышел в Испании первый альбом, записанный с аккомпанирующей группой Leoyad. Пластинка имела огромный успех - в первую очередь в профессиональном сообществе. За 12 лет своей карьеры в "большой музыке" Хассан успела выпустить пять альбомов, завоевавших немалую популярность в Европе и Африке, выступила на огромном количестве международных фестивалей, вплоть до Новой Зеландии. Представляли ее повсюду почетным званием "Голос Сахары". Так газывается и посвященный таланту Хассан снятый в 2007 году документальный фильм. Вот фрагмент этой ленты:

Марием Хассан: протяжный голос Сахары

Пела Хассан обычно на одном из диалектов арабского, иногда – на колониальном для нее испанском языке, кроме этого, она сочиняла неплохие стихи. В 2002 году Марием перебралась в Испанию, жила в Барселоне и в Сабаделе, но затем вернулась на родину, а два года назад скончалась от рака в одном из лагерей беженцев.

Совсем недавно вышел посмертный, шестой альбом Хассан, под названием "Неукрощенный голос". Это сборник песен, записанных ею в последние пять лет жизни, но не издававшихся прежде на пластинках. Начнем с песни Illah engulek di elkalma, что означает "Каждое слово скрывает тайну".

В альбоме "Неукрощенный голос" много композиций, где Марием Хассан выступает вместе с другими артистами из разных стран. Это не удивительно, поскольку певица ежегодно принимала участие в посвященных народному творчеству мастерских-воркшопах WOMAD, которые проводятся по иницативе британского певца и пропагандиста этнической музыки Питера Гэбриэла. Среди сотрудников Хассан - Равид Кахалами из Йемена; вместе они исполняют песню "Сегодня ночью я буду особенно красивой".

Вот еще одна песня, записанная в сотрудничестве с Марием Хассан. На этот раз партнером у нее выступил Сейду, певец из Сьерра-Леоне. Эта песня называется Aftal etalem Yeteema, что означает "Мировые сироты". Как и большая часть репертуара артистки, эта песня не традиционно-лирическая, посвящена она коренным проблемам Африки: нищете, бесправию, бездомным. Пока Марием Хассан была жива, она пыталась помочь вылечить эти болезни, как могла - призывами, благотворительными акциями, песнями.

Я нашел еще одну запись Марием Хассан, которой нет в сборнике "Неукрощенный голос". Это запись с сольного альбома Сейду, довольно известного артиста из Сьерра-Леоне. Третий альбом у него вышел в недавнем прошлом, после долгой паузы, называется "Дар". Одну песню там поет Марием Хассан. Песня называется "Роза пустыни", и содержит эта песня некоторый элемент романтизации патризанской борьбы в Западной Сахаре.

Тем, кто хочет подробнее познакомиться с творчеством удивительной африканской певицы, предлагаю вот этот видеосборник:

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 28):

1. Les Marquises (France). Feu pâle, LP A Night Full of Collapses

2. Francesca Blanchard (USA/France). Wanderer, LP Deux Visions

3. Jacaszek (Poland). Daffodils, LP Kwiaty

4. Mariem Hassan (Western Sahara). Illah engulek di elkalma, LP La voz indomita

5. Mariem Hassan ft Ravid Kahalani (WS/Yemen). Najteir alaila anadal lihuela, LP La voz indomita

6. Mariem Hassan ft Seydu (WS/Sierra Leone). Aftal elalem yeteema, LP La voz indomita

7. Seydu ft Mariem Hassan (Sierra Leone/Western Sahara). Desert Rose, LP Sadaka

8. Stepmother (Holland/UK/USA). Access It Before It's Too late, LP Calvary Greetings

9. Amira Medunjanin (Bosnia I Herzegovina). Vjetar ružu poljuljkuje, LP Damar

10. Hans-Joachim Irmler & Jaki Liebezeit (Germany). Washing over Me, LP Flut