Опрос социологов: 10% россиян едва сводят концы с концами

Каждый десятый россиянин живёт, едва сводя концы с концами, когда денег не хватает даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 29 процентов респондентов сказали, что денег на продукты им хватает, но покупка одежды уже затруднительна.

Доля жителей России, которых сами россияне признают бедными, составила 39 процентов, и это число стало самым большим с 2009 года.

Только три процента россиян признались, что могут позволить себе "практически всё", отмечают социологи.

Накануне глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности в России находятся 22 миллиона человек, или 15 процентов населения.Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет семь с половиной тысяч рублей (около 130 долларов). При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей.