Опубликован отчет фонда, связанного с бывшей женой Путина

Министерство юстиции опубликовало отчетность "Центра развития межличностных коммуникаций", связанного с бывшей женой президента России Людмилой Путиной. Это произошло после того, как в Минюст с жалобой обратился волонтерский антикоррупционный проект "Муниципальный сканер", отмечает издание Republic.

В настоящее время опубликован отчет "Центра развития межличностных коммуникаций" только за 2016 год. Из документов следует, что организация получила 62 миллиона рублей из бюджета России и еще 73 миллиона – "от российских граждан и организаций". Расходы организации при этом составили почти 300 миллионов рублей, 250 из них якобы были пожертвованы другим некоммерческим организациям. Каким именно, не уточняется.

Агентство Reuters ранее сообщало, что "Центр развития межличностных коммуникаций" сдает в аренду перестроенное историческое здание дома Волконского в центре Москвы и зарабатывает на этом около 3 миллионов долларов в год. Само здание ранее было перестроено, его исторический облик считается утраченным.

Главой "Центра развития межличностных коммуникаций" является Артур Очеретный, которого СМИ называют новым мужем Людмилы Путиной. Ранее сообщалось, что в 2015 году фонд получил из бюджета 250 миллионов рублей. Движение "Муниципальный сканер" ожидает публикации отчета организации за все годы деятельности.